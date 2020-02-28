كأس العرب للأواسط - المنتخب التونسي يشرع في الاعداد لموعد الدور نصف النهائي امام نظيره المغربي

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- شرع المنتخب التونسي للأواسط يوم الجمعة في التحضير لموعد الدور نصف النهائي لكاس العرب لكرة القدم امام نظيره المغربي المقرّر يوم الاحد المقبل على ملعب محمد بن فهد بمدينة الدمام بداية من الساعة منتصف النهار و45 دقيقة بتوقيت تونس.وخضعت العناصر التي شاركت في مقابلة ربع النهائي امام المنتخب الجزائري إلى تمارين خاصة في مقر الإقامة صباحا واخرى بملعب نادي الاتفاق مساء من أجل إزالة الإرهاق.اما بقية اللاعبين فقد تدربوا بشكل عادي اذ برمج الاطار الفني مجموعة من التطبيقات الهادفة إلى تحسين الأداء امام المرمى الى جانب العمل التكتيكي الروتيني مع التركيز على عمليات التمركز وسرعة إعادة التمركز في الوضغيتين الدفاعية والهجومية.من جهة اخرى، التحق منتخبا المغرب والسنغال بمدينة الخبر قادمين من الرياض وبالتالي اصبحت المنتخبات الاربعة التي بلغت الدور نصف النهائي تقيم في نفس المدينة.يذكر ان المنتخب التونسي تاهل الى نصف النهائي على حساب نظيره الجزائري 2-صفر بينما بلغ المنتخب المغربي المربع الذهبي بازاحته نظيره الليبي بركلات الترجيح 9-8 اثر انتهاء المباراة في وقتها القانوني بالتعادل السلبي.اما المنتخب السنغالي فقد صعد على حساب نظيره البحريني بخماسية دون رد في حين تخطى المنتخب المصري نظيره العراقي بهدف نظيف.