نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: الصيدلي هو الحلقة الأخيرة في مسالك التوزيع وليس مسؤولا عن اضطراب توزيع الكمامات وارتفاع أسعارها

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الجمعة، ان الصيدلي هو الحلقة الأخيرة في مسالك التوزيع وانه ليس مسؤولا عن الاضطراب الكبير الذي يشهده توزيع الكمامات والأقنعة وارتفاع أسعارها في الأيام الأخيرة.وطالبت النقابة في بلاغ لها، السلطات المسؤولة باتخاذ القرارات الكفيلة بحل هذا الإشكال وتفعيل الأوامر والقرارات التي من شأنها ان تجنب البلاد هذه الاضطرابات مستقبلا، مثمنة جهود صيادلة القطاع الخاص في توعية المواطنين ونصحهم أمام موجة الفزع الحاصلة.وتسجل الصيدليات الخاصة منذ مدة نقصا في كميات الكمامات والاقنعة الطبية وكذلك ارتفاعا قياسيا في أسعارها بسبب تهافت المواطنين على اقتنائها بعد تواتر انباء عن تفشي فيروس الكورونا الجديد في عدد من دول العالم وخاصة في ايطاليا.وكان نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، أفاد في تصريح سابق ل(وات) ان اسعار الكمامات الطبية التي عادة ما يستعملها غير المصابين لحماية انفسهم من العدوى، قد تضاعفت باربع مرات من 150 مليم للقطعة الواحدة الى 600 مليم وكذلك الشان بالنسبة للاقنعة الطبية المخصصة للمصابين بالفيروس التي ارتفعت أسعترها بثلاث مرات من دينارين الى 6 دنانير، مضيفا ان "هذا الوضع ناتج اساسا عن عمليات المضاربة والاحتكار التي يمارسها الموردون وبعض الموزعين ولا دخل للصيدليات الخاصة فيه".