أريانة : حالة تأهّب قصوى للتوقّي من فيروس كورونا الجديد

Vendredi 28 Février 2020
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وات - أكّد المدير الجهوي للصحة عبد اللطيف الجمعي عدم تسجيل أيّة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا الجديد بولاية أريانة، مشيرا إلى وجود ما يشبه "حالة تأهّب قصوى بالجهة للتوقّي من الفيروس والتعاطي معه بالسرعة والفاعلية المطلوبة في حال التفطن اليه" وفق تعبيره.
وأضاف الجمعي في تصريح لصحفية (وات) اليوم الجمعة أن الادارة الجهوية للصحة في أريانة خصّصت ثلاث غرف للعزل الصحي باقسام الاستعجالي بكل من المستشفى المحلي بالتضامن والمستشفى الجهوي محمود الماطري ومستشفى الامراض الصدرية عبد الرحمان مامي باريانة للحالات المشتبه بها حيث يتم اخذ العينات وفق الاجراءات الوقائية المعمول بها للتأكد من صحة الاصابة من عدمها" حسب تعبيره.
وأشار الجمعي في هذا الصدد الى تخصيص وحدة علاج خاصة ومهيّأة بمستشفى عبد الرحمان مامي للاشخاص التي تأكدت اصابتهم بفيروس كورونا الجديد.
واعتبر المدير الجهوي للصحة باريانة في جانب آخر أن الاجراءات الصارمة التي وقع اتخاذها بالمطارات والمعابر الحدودية كفيلة بالتصدي لمخاطر فيروس كورونا نظرا للمراقبة الطبية الدقيقة لاعوان الصحة والاطباء على عين المكان، نافيا تسجيل اية اصابة بالفيروس او مجرد اشتباه بالاصابة في صفوف القادمين من ايطاليا من المقيمين بولاية اريانة.
وقد انتهت الادارة الجهوية للصحة باريانة من عملية تكوين أعوان الصحة بمختلف المؤسسات الاستشفائية وخاصة العاملين باقسام الاستعجالي حول كيفية التوقي من فيروس كورونا الجديد والتعاطي بمهنية مع اية اصابة محتملة فيما نظم مستشفى عبد الرحمان مامي الخميس بالمناسبة يوما اعلاميا وتكوينيا لفائدة مهنيي الصحة باريانة بمدينة العلوم تمّ خلاله التعرف على الاجراءات الوقائية المعتمدة وسبل الاحاطة بالمصابين لتفادي العدوى.
وانطلقت الادارة الجهوية للصحة باريانة في حملاتها التحسيسية لفائدة عموم الناس للتوقي من فيروس كورونا الجديد ولاسيما التلاميذ والطلبة والشباب وذلك بمختلف المؤسسات التربوية والشبابية والثقافية بمشاركة خبراء الصحة والتربية النفسية والاجتماعية وعدد من الادارات الجهوية على غرار الادارة الجهوية للحماية المدنية.
وات - أكّد المدير الجهوي للصحة عبد اللطيف الجمعي عدم تسجيل أيّة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا الجديد بولاية أريانة، مشيرا إلى وجود ما يشبه "حالة تأهّب قصوى بالجهة للتوقّي من الفيروس والتعاطي معه بالسرعة والفاعلية المطلوبة في حال التفطن اليه" وفق تعبيره.
وأضاف الجمعي في تصريح لصحفية (وات) اليوم الجمعة أن الادارة الجهوية للصحة في أريانة خصّصت ثلاث غرف للعزل الصحي باقسام الاستعجالي بكل من المستشفى المحلي بالتضامن والمستشفى الجهوي محمود الماطري ومستشفى الامراض الصدرية عبد الرحمان مامي باريانة للحالات المشتبه بها حيث يتم اخذ العينات وفق الاجراءات الوقائية المعمول بها للتأكد من صحة الاصابة من عدمها" حسب تعبيره.
وأشار الجمعي في هذا الصدد الى تخصيص وحدة علاج خاصة ومهيّأة بمستشفى عبد الرحمان مامي للاشخاص التي تأكدت اصابتهم بفيروس كورونا الجديد.
واعتبر المدير الجهوي للصحة باريانة في جانب آخر أن الاجراءات الصارمة التي وقع اتخاذها بالمطارات والمعابر الحدودية كفيلة بالتصدي لمخاطر فيروس كورونا نظرا للمراقبة الطبية الدقيقة لاعوان الصحة والاطباء على عين المكان، نافيا تسجيل اية اصابة بالفيروس او مجرد اشتباه بالاصابة في صفوف القادمين من ايطاليا من المقيمين بولاية اريانة.
وقد انتهت الادارة الجهوية للصحة باريانة من عملية تكوين أعوان الصحة بمختلف المؤسسات الاستشفائية وخاصة العاملين باقسام الاستعجالي حول كيفية التوقي من فيروس كورونا الجديد والتعاطي بمهنية مع اية اصابة محتملة فيما نظم مستشفى عبد الرحمان مامي الخميس بالمناسبة يوما اعلاميا وتكوينيا لفائدة مهنيي الصحة باريانة بمدينة العلوم تمّ خلاله التعرف على الاجراءات الوقائية المعتمدة وسبل الاحاطة بالمصابين لتفادي العدوى.
وانطلقت الادارة الجهوية للصحة باريانة في حملاتها التحسيسية لفائدة عموم الناس للتوقي من فيروس كورونا الجديد ولاسيما التلاميذ والطلبة والشباب وذلك بمختلف المؤسسات التربوية والشبابية والثقافية بمشاركة خبراء الصحة والتربية النفسية والاجتماعية وعدد من الادارات الجهوية على غرار الادارة الجهوية للحماية المدنية.
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Par:delavant (France )
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