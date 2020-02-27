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القيمون والقيمون العامون يقاطعون بداية من غد الجمعة كل عمل اداري وتربوي وبيداغوجي له صله بشؤون التلاميذ

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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وات - قررت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين مقاطعة كل عمل اداري وتربوي وبيداغوجي له صله بشؤون التلاميذ بداية من غد الجمعة، بما في ذلك حجب دفاتر المناداة وعدم اسناد شهائد الحضور، وفق ما أعلنته الجامعة اليوم الخميس في بلاغ لها اثر انعقاد لقاء الجهات التابع لها.

كما قررت الجامعة، أيضا عدم رفع الغيابات وعدم الاعداد والحضور لمجالس الأقسام والتربية والاقتصار على التأطير والمرافقة والاصغاء بداية من غد الجمعة.


وجاءت قرارات الجامعة ردا على ما اعتبرته "اصرار رئاسة الحكومة على عدم تفعيل محضر اتفاق 8 ماي 2018" وعدم التفاعل الجدي مع اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية بتاريخ 11 فيفري 2020.

ويأتي بلاغ الجامعة، توزايا مع تنفيذ القيمين لاضراب حضوري بيومين ( 26 و27 فيفري ) بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بكامل تراب الجمهورية، على خلفية بعض المطالب المهنية.

وتتضمن هذه المطالب أساسا تفعيل محضر اتفاق 8 ماي 2018 الذي يتضمن 17 نقطة تضمّ عددا من المطالب المهنية تهم هذا السلك والاسراع بهيكلة ديوان الخدمات المدرسية واصدار النصوص الترتيبية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجامعة العامة، فضلا عن اصدار الترقيات السنوية العادية في آجالها القانونية.

وتدعو الجامعة الى تسوية الوضعية المهنية للاعوان المتعاقدين للتأطير والمرافقة، الى جانب اصدار قرارات الترسيم للاعوان الوقتيين المنظرين بخطة قيم والاسراع بتوفير وتعميم التجهيزات الرقمية وتكوين القيمين والقيمين العامين في المنظومة المعلوماتية.

  
  
  

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