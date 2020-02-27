تعيينات حكام الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم

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وات - في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم "كاس الحبيب بورقيبة" للموسم الرياضي 2019-2020 التي ستدور ايام الجمعة 28 والسبت 29 فيفري والاحد 1 والاربعاء 11 مارس
الجمعة 28 فيفري 2020
في ملعب برج العامري (س14 دون حضور الجمهور) اتحاد برج العامري - القلعة الرياضية وليد العوني
السبت 29 فيفري 2020
في ملعب الشابة (س14 دون حضور الجمهور) الهلال الشابي - اتحاد بنقردان وسيم بن صالح
في ملعب القيروان (س14) الشبيبة القيروانية - النادي الافريقي اسامة رزق الله
في ملعب تطاوين (س12) اتحاد تطاوين - جمعية اريانة ايمن النصري
في ملعب منزل تميم (س14) نادي كرة القدم بمنزل تميم - سبورتينغ بن عروس حسام بالحاج علي
في ملعب سجنان (س14) معالي سجنان - وداد الحامة محمد علي قروية
الاحد 1 مارس 2020
في ملعب الرجيش (س14) مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاق
في ملعب بوسالم (س14) اتحاد بوسالم - قوافل قفصة صادق الكومانجي
في ملعب عقارب (س14) كوكب عقارب - مستقبل المرسى جلال السحباني
في جربة حومة السوق (س12) جمعية جربة - نادي حمام الانف خالد قويدر
في ملعب المتلوي (س14) نجم المتلوي - مستقبل وادي الليل سفيان قتات
في ملعب قرمبالية (س14) قرمبالية الرياضية - النادي البنزرتي وليد الجريدي
في ملعب شماخ (س14) الزيتونية الرياضية بشماخ - الاتحاد المنستيري محمد الفني
في ملعب باردو (س14) الملعب التونسي - مستقبل سليمان عامر شوشان
الاربعاء 11 مارس 2020
في ملعب السبيخة (س14) مستقبل السبيخة - الترجي الرياضي
في قربة (س14) النادي القربي - النجم الساحلي
وات - في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم "كاس الحبيب بورقيبة" للموسم الرياضي 2019-2020 التي ستدور ايام الجمعة 28 والسبت 29 فيفري والاحد 1 والاربعاء 11 مارس
الجمعة 28 فيفري 2020
في ملعب برج العامري (س14 دون حضور الجمهور) اتحاد برج العامري - القلعة الرياضية وليد العوني
السبت 29 فيفري 2020
في ملعب الشابة (س14 دون حضور الجمهور) الهلال الشابي - اتحاد بنقردان وسيم بن صالح
في ملعب القيروان (س14) الشبيبة القيروانية - النادي الافريقي اسامة رزق الله
في ملعب تطاوين (س12) اتحاد تطاوين - جمعية اريانة ايمن النصري
في ملعب منزل تميم (س14) نادي كرة القدم بمنزل تميم - سبورتينغ بن عروس حسام بالحاج علي
في ملعب سجنان (س14) معالي سجنان - وداد الحامة محمد علي قروية
الاحد 1 مارس 2020
في ملعب الرجيش (س14) مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاق
في ملعب بوسالم (س14) اتحاد بوسالم - قوافل قفصة صادق الكومانجي
في ملعب عقارب (س14) كوكب عقارب - مستقبل المرسى جلال السحباني
في جربة حومة السوق (س12) جمعية جربة - نادي حمام الانف خالد قويدر
في ملعب المتلوي (س14) نجم المتلوي - مستقبل وادي الليل سفيان قتات
في ملعب قرمبالية (س14) قرمبالية الرياضية - النادي البنزرتي وليد الجريدي
في ملعب شماخ (س14) الزيتونية الرياضية بشماخ - الاتحاد المنستيري محمد الفني
في ملعب باردو (س14) الملعب التونسي - مستقبل سليمان عامر شوشان
الاربعاء 11 مارس 2020
في ملعب السبيخة (س14) مستقبل السبيخة - الترجي الرياضي
في قربة (س14) النادي القربي - النجم الساحلي
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Par:volcano (France )
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