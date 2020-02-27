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تعيينات حكام الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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وات - في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم "كاس الحبيب بورقيبة" للموسم الرياضي 2019-2020 التي ستدور ايام الجمعة 28 والسبت 29 فيفري والاحد 1 والاربعاء 11 مارس


الجمعة 28 فيفري 2020


في ملعب برج العامري (س14 دون حضور الجمهور) اتحاد برج العامري - القلعة الرياضية وليد العوني

السبت 29 فيفري 2020

في ملعب الشابة (س14 دون حضور الجمهور) الهلال الشابي - اتحاد بنقردان وسيم بن صالح

في ملعب القيروان (س14) الشبيبة القيروانية - النادي الافريقي اسامة رزق الله

في ملعب تطاوين (س12) اتحاد تطاوين - جمعية اريانة ايمن النصري

في ملعب منزل تميم (س14) نادي كرة القدم بمنزل تميم - سبورتينغ بن عروس حسام بالحاج علي

في ملعب سجنان (س14) معالي سجنان - وداد الحامة محمد علي قروية

الاحد 1 مارس 2020

في ملعب الرجيش (س14) مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاق

في ملعب بوسالم (س14) اتحاد بوسالم - قوافل قفصة صادق الكومانجي

في ملعب عقارب (س14) كوكب عقارب - مستقبل المرسى جلال السحباني

في جربة حومة السوق (س12) جمعية جربة - نادي حمام الانف خالد قويدر

في ملعب المتلوي (س14) نجم المتلوي - مستقبل وادي الليل سفيان قتات

في ملعب قرمبالية (س14) قرمبالية الرياضية - النادي البنزرتي وليد الجريدي

في ملعب شماخ (س14) الزيتونية الرياضية بشماخ - الاتحاد المنستيري محمد الفني

في ملعب باردو (س14) الملعب التونسي - مستقبل سليمان عامر شوشان

الاربعاء 11 مارس 2020

في ملعب السبيخة (س14) مستقبل السبيخة - الترجي الرياضي

في قربة (س14) النادي القربي - النجم الساحلي

  
  
  

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