تعيينات حكام الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم

Jeudi 27 Février 2020



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- في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر لكاس تونس لكرة القدم "كاس الحبيب بورقيبة" للموسم الرياضي 2019-2020 التي ستدور ايام الجمعة 28 والسبت 29 فيفري والاحد 1 والاربعاء 11 مارسفي ملعب برج العامري (س14 دون حضور الجمهور) اتحاد برج العامري - القلعة الرياضية وليد العونيفي ملعب الشابة (س14 دون حضور الجمهور) الهلال الشابي - اتحاد بنقردان وسيم بن صالحفي ملعب القيروان (س14) الشبيبة القيروانية - النادي الافريقي اسامة رزق اللهفي ملعب تطاوين (س12) اتحاد تطاوين - جمعية اريانة ايمن النصريفي ملعب منزل تميم (س14) نادي كرة القدم بمنزل تميم - سبورتينغ بن عروس حسام بالحاج عليفي ملعب سجنان (س14) معالي سجنان - وداد الحامة محمد علي قرويةفي ملعب الرجيش (س14) مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاقفي ملعب بوسالم (س14) اتحاد بوسالم - قوافل قفصة صادق الكومانجيفي ملعب عقارب (س14) كوكب عقارب - مستقبل المرسى جلال السحبانيفي جربة حومة السوق (س12) جمعية جربة - نادي حمام الانف خالد قويدرفي ملعب المتلوي (س14) نجم المتلوي - مستقبل وادي الليل سفيان قتاتفي ملعب قرمبالية (س14) قرمبالية الرياضية - النادي البنزرتي وليد الجريديفي ملعب شماخ (س14) الزيتونية الرياضية بشماخ - الاتحاد المنستيري محمد الفنيفي ملعب باردو (س14) الملعب التونسي - مستقبل سليمان عامر شوشانفي ملعب السبيخة (س14) مستقبل السبيخة - الترجي الرياضيفي قربة (س14) النادي القربي - النجم الساحلي