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القصرين: تعطل الدروس يوم غد الأربعاء بكافة المدارس الابتدائية العمومية بالجهة حدادا على وفاة المعلمات الخمس

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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وات - أصدر، الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بولاية القصرين، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أعلن فيه تعليق الدروس كامل يوم غد الأربعاء، بكافة المدارس الابتدائية العمومية بالجهة، وذلك حدادا على فاجعة وفاة المعلمات الخمس ، اللاتي قضين في حادث أليم، بعد ظهر اليوم، على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين منطقة بولعابة ومدينة القصرين.
ودعا الفرع، جميع المدرسين والمدرسات بالمدارس الابتدائية بالجهة الى المشاركة في تشييع جنازات الضحايا.


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198653

MedTunisie  ()  |Mardi 25 Février 2020 à 22h 14m |           
الميت و خسارة الكفن .... فاجعة الموت التي و فاجعة الإضراب



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