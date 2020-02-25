القصرين: وفاة 5 معلمات على عين المكان في حادث اصطدام سيارة خفيفة خاصة بشاحنة كبيرة في طريق بولعابة

Mardi 25 Février 2020
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وات - أسفر حادث مرور أليم جدّ، ظهر اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين منطقة بولعابة من معتمدية القصرين الشمالية ومدينة القصرين، عن وفاة 5 معلمات على عين المكان، وفق مصدر من الحماية المدنية.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن صورة الحادث تمثلت، وفق المعاينات الأولية، في انزلاق سيارة خفيفة خاصة كانت تقل الهالكات الخمس واصطدامها بشاحنة كبيرة مما تسبب في إنقلابها، مبرزا أن مصالح الحماية تحوّلت على عين المكان وقامت بمعاينة الحادث وإجلاء الجثث ونقلها الى المستشفى الجهوي بالقصرين.
وات - أسفر حادث مرور أليم جدّ، ظهر اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين منطقة بولعابة من معتمدية القصرين الشمالية ومدينة القصرين، عن وفاة 5 معلمات على عين المكان، وفق مصدر من الحماية المدنية.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن صورة الحادث تمثلت، وفق المعاينات الأولية، في انزلاق سيارة خفيفة خاصة كانت تقل الهالكات الخمس واصطدامها بشاحنة كبيرة مما تسبب في إنقلابها، مبرزا أن مصالح الحماية تحوّلت على عين المكان وقامت بمعاينة الحادث وإجلاء الجثث ونقلها الى المستشفى الجهوي بالقصرين.
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Par:essoltan (France )
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