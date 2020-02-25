Radio Babnet Tunisie  Latifa Arfaoui - ما وحشتكش؟؟   

منير الشرفي يحذر من ''تفاقم مخاطر تمكن الإسلام السياسي من مفاصل الدولة المدنية''

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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وات - قال رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة " إن مخاطر تمكن الاسلام السياسي من مفاصل الدولة تفاقم ، و تزايد تأثير الإسلام المتشدد على التعليم والمجتمع والثقافة وتعطيله للتحديث السياسي والاجتماعي".

وأبرز خلال ندوة صحفية خصصت للتعريف بأهداف المرصد الذي أعلن رسميا عن تأسيسه خلال شهر ديسمبر 2019، أن هذا الهيكل سيسعى إلى ترسيخ مبادئ الدولة المدنية التي أصبحت من الضرورة الملحة للبناء الثقافي والحضاري والتنموي، خاصة أمام سعي بعض الأطراف القضاء على مدنية الدولة عبر تركيز وبعث مجموعة من الجمعيات المشبوهة وإنشاء مدارس قرآنية.


واعتبر الشرفي أن حشر الدين في السياسة أو في العلم هو إضعاف للدين وتهميش للسياسة والعلوم، وأن الحرية جاءت لتقطع مع كل أشكال الاستبداد وهي بالأساس منافية لكل أشكال الإملاءات الفوقية مهما كان توجهها قائلا " إن الإملاء الديني مناف للحرية".

وحذر رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة من" تواصل الهجوم الشرس على تونس بنية استهداف الدولة المدنية ومؤسساتها وتنامي التوجهات السياسية والراديكالية، ونشر قيم دخيلة على المجتمع التونسي وعلى ثقافته المتجذرة في الوسطية والاعتدال".


من جهته بينت نائبة رئيس المرصد زهية جويرو أن الدولة التونسية هى دولة يحكمها القانون والمؤسسات ، وهى تعتمد نظاما مدنيا يضمن الحريات ويقبل التعددية والاختلاف والتسامح وتقبل الاخر، وتقوم على اعتبار المواطنة أساسا في الحقوق والواجبات لجميع موطنيها ، وتلتزم بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة .
ولاحظت بعد الاستقراء لواقع البلاد التونسية خلال السنوات الاخيرة،وفق تعبيرها، وجود مشروع نقيض للدولة المدنية، يحاول استبدالها بنمط سياسي ذي مرجعية دينية، يهدد المكاسب التنظيمية التي قامت على أساسها الدولة المدنية.

وقالت الكاتبة العامة للمرصد سناء غنيمة " إن المرصد المتكون من 28 شخصية مستقلة جاء لتجاوز الاخلالات والتجاوزات في عدة مجالات على غرار التربية والتعليم التي تتنافى ومدنية الدولة".
وأفادت بأن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة سينظم قريبا عدة دورات تدربية وتثيقيية وفكرية في جميع جهات الجمهورية للتعريف بمفهوم مدنية الدولة، وذلك بالشراكة مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني على غرار المعهد العربي لحقوق الانسان .

  
  
  

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13 de 13 commentaires pour l'article 198635

Elmatwi1  (Tunisia)  |Mardi 25 Février 2020 à 18h 18m |           
الله يصبرنا عليهم هالجماعة اللي ما يحشموش،محاربة الإسلام هي محاربة المدنية.بروا اقروا لسيادكم و تعلموا منهم قبول الآخر و التعايش معه بسلام.

Karim74  (Tunisia)  |Mardi 25 Février 2020 à 18h 15m |           
فاتك القطار يا " مزمّر" ، العالم على أبواب القيامة ، مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا .

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 25 Février 2020 à 17h 05m |           
بمعنى وحسب ما قراته ان بعض العائلات تريد فساد المجتمع بأكمله

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 25 Février 2020 à 16h 23m |           
عائلة الشرفي الكل مضروبة. محمد الشرفي - عبد المجيد الشرفي. وخلط عليهم منير الشرفي - يظهرلي عندهم عرق يرجع لأبي جهل

Elwatane  ()  |Mardi 25 Février 2020 à 16h 10m |           
مدنية الدولة و الحريات و الديموقراطية و روح التسامح،
لم تدافعوا عليها يوما لا زمن بورقيبة الفرعون و ايام بن علي الباندي
و اليوم بعد ان حررتهم الثورة تريدون لنا الرجوع الى الخلف

Kamelnet  (Tunisia)  |Mardi 25 Février 2020 à 16h 05m |           
شرفي آخر ...اللطف عايلة ما تشرفش ....انشاء الله فيهم الي يعرف ربي ويستغفرلهم....👎

Mohamedjerba  (Tunisia)  |Mardi 25 Février 2020 à 15h 50m |           
أشكركم على محاربة الدين الإسلامي وكل ما حرب إزداد قوة وإنتشارا

HerdMentalityFood  (France)  |Mardi 25 Février 2020 à 15h 45m |           
هل من متبول و باصق على هاته الوجوه التي تسوؤها كلمة الاسلام فيحاربوننا في دينا باسم الحداثة ليلا نهارا؟
اف ثم اف ثم اف

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 25 Février 2020 à 15h 40m |           
بلاد العجائب والغرائب، سكتوا دهرا ونطقوا كفرا.
ماذا اصاب هذا الوقح منذ الاستقلال ام عجبه الفساد واستلائهم على مفاصيل السلطة ومؤسساتها واراضيها وهواها وبحارها ولم ينجوا منهم احد حتى من المساجد استولوا عليها.
قليل الأدب

Karimyousef  (France)  |Mardi 25 Février 2020 à 15h 37m |           
أريد ان اعرف هل ان التعذيب الذي مورس بشكل فضيع و على كل المستويات و طال الجميع في عهد بن علي هل يعتبر من مدنية الدولة أم لا؟ أين كان هؤلاء لما كانت الأجسام تسلخ

Tfouhrcd  (Germany)  |Mardi 25 Février 2020 à 15h 36m |           
بلاهي برا فركس حاجة تلها بها خير من الرويق الي تقول فيه يا نذل يا حقير يا صبايحي .
بول عليك و على المرصد متاعك و على مدنية الدولة .
موش عاجبينك المدارس القرآنية و عاجبتك جمعية شمس و جمعية النساء الديمقراطيات
لعنة الله عليك و على أمثالك

Chebbonatome  (Tunisia)  |Mardi 25 Février 2020 à 15h 28m |           
ما هي
اول دولة مدنية في التاريخ تكتب دستور و تطلق اسم المدينة على عاصمتها ؟
صحيح الخطر على الاستعمار

Radhbe  (France)  |Mardi 25 Février 2020 à 14h 48m |           
ماهذا?



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