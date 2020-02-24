توزر: تجار ومواطنون يغلقون الطريق المؤدية الى معبر حزوة احتجاجا على بعد قرار جزائري بتحديد كمية البنزين المسموح بها

Lundi 24 Février 2020
قراءة: 0 د, 41 ث
وات - يتواصل منذ عشية أمس الاحد والى غاية صباح اليوم احتجاج مجموعة من التجار والمواطنين من ولاية توزر بغلق الطريق المؤدية الى المعبر الحدودي حزوة وذلك بعد قرار السلطات الجهوية في ولاية الوادي الجزائرية بتحديد كمية البنزين المسموح بالتزوّد بها من طرف التونسيين بخمسين لترا أي ما قيمته خمسين دينارا جزائرية أي ما يعادل 15 دينارا تونسية وفق ما ذكره معتمد حزوة ثابت الشابي.
وأوضح الشابي في توضيح لصحفية (وات) أن سير نشاط المعبر يتواصل ينسق طبيعي باستثناء بعض الشاحنات والعربات في حين يتم استقبال الجزائريين بصورة طبيعية ويتمّ تأمين دخولهم الى التراب التونسي.
وأرجع عدد آخر من المحتجين أيضا قيامهم بغلق الطريق بسبب الطريقة التي يعامل بها المسافر التونسي من الطرف الجزائري في معبر "الطالب العربي" المقابل، معتبرين أنها "معاملة مهينة" وخاصة في فرض معاليم مالية مقابل إدخال سلع، حسب أقوالهم.
وات - يتواصل منذ عشية أمس الاحد والى غاية صباح اليوم احتجاج مجموعة من التجار والمواطنين من ولاية توزر بغلق الطريق المؤدية الى المعبر الحدودي حزوة وذلك بعد قرار السلطات الجهوية في ولاية الوادي الجزائرية بتحديد كمية البنزين المسموح بالتزوّد بها من طرف التونسيين بخمسين لترا أي ما قيمته خمسين دينارا جزائرية أي ما يعادل 15 دينارا تونسية وفق ما ذكره معتمد حزوة ثابت الشابي.
وأوضح الشابي في توضيح لصحفية (وات) أن سير نشاط المعبر يتواصل ينسق طبيعي باستثناء بعض الشاحنات والعربات في حين يتم استقبال الجزائريين بصورة طبيعية ويتمّ تأمين دخولهم الى التراب التونسي.
وأرجع عدد آخر من المحتجين أيضا قيامهم بغلق الطريق بسبب الطريقة التي يعامل بها المسافر التونسي من الطرف الجزائري في معبر "الطالب العربي" المقابل، معتبرين أنها "معاملة مهينة" وخاصة في فرض معاليم مالية مقابل إدخال سلع، حسب أقوالهم.
En continu
- Hier 21:27 الناصفي ينفي خبر استقالته من مشروع تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:40
|12:40
|06:58
|05:31
|
22°
|21°
|% 28
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-10
|23°-8
|19°-11
|16°-8
|19°-7
Follow @babnet_Tunisie
(107 512) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 293) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 366) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 045) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 462) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 449) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 49 592) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 479) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 052) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 47 961) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 235) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 928) سيف الدين مخلوف: ملخر .. لن نقبل
( 43 737) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 718) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 479) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 076) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 061) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 36 263) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 34 563) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 32 729) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: اللجنة الانتخابية تصادق على القرار المتعلق بالسلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة