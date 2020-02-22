ايقاف مباراة ودية بين المنتخب التونسي لكرة السلة ومتخب اللاعبين الاجانب قبل وقتها القانوني بسبب لقطة فنية استعراضية

Samedi 22 Février 2020



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- انتهت المباراة الودية بين المنتخب التونسي لكرة السلة ومنتخب اللاعبين الاجانب بالبطولة الوطنية لكرة السلة مساء اليوم بقاعة المنستير قبل انتهاء وقتها القانوني ( قبل 8 د من انتهاء الفترة الثالثة ) وذلك بعد محاولة فنية استعراضية من فراس الحياني (دنك ) سجل منها نقطتين وتسبب في تهشيم لوحة سلة منتخب اللاعبين الاجانب .ولم يكن بالامكان اصلاح اللوحة.وكان منتخب اللاعبين الاجانب متقدما حينها 40-39 .كما تقدم منتخب اللاعبين الاجانب في نهاية الشوط الاول 38-32 وسيتباري المنتخب التونسي مرة اخرى بعد اسبوع مع نفس الفريق في اطار التحضيرات للدورة الترشيحية لدورة الالعاب الاولمبية 2020...