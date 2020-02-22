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ايقاف مباراة ودية بين المنتخب التونسي لكرة السلة ومتخب اللاعبين الاجانب قبل وقتها القانوني بسبب لقطة فنية استعراضية

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
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وات - انتهت المباراة الودية بين المنتخب التونسي لكرة السلة ومنتخب اللاعبين الاجانب بالبطولة الوطنية لكرة السلة مساء اليوم بقاعة المنستير قبل انتهاء وقتها القانوني ( قبل 8 د من انتهاء الفترة الثالثة ) وذلك بعد محاولة فنية استعراضية من فراس الحياني (دنك ) سجل منها نقطتين وتسبب في تهشيم لوحة سلة منتخب اللاعبين الاجانب .
ولم يكن بالامكان اصلاح اللوحة.
وكان منتخب اللاعبين الاجانب متقدما حينها 40-39 .


كما تقدم منتخب اللاعبين الاجانب في نهاية الشوط الاول 38-32 وسيتباري المنتخب التونسي مرة اخرى بعد اسبوع مع نفس الفريق في اطار التحضيرات للدورة الترشيحية لدورة الالعاب الاولمبية 2020...


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198502

Sly  (Tunisia)  |Samedi 22 Février 2020 à 20h 15m |           
هشمها
Lool



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