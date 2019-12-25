رئيس الجمهورية يتولى إمضاء الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - تولى رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 إمضاء الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020 .
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية , جاء ذلك على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 وأعاد صياغته إثر الاجتماع الأخير الذي تم عقده يوم 16 ديسمبر 2019 بقرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية لبحث أفضل السبل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء والقضاة، وفي احترام كامل للبناء القانوني الذي تقوم عليه الدولة.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية , جاء ذلك على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 وأعاد صياغته إثر الاجتماع الأخير الذي تم عقده يوم 16 ديسمبر 2019 بقرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية لبحث أفضل السبل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء والقضاة، وفي احترام كامل للبناء القانوني الذي تقوم عليه الدولة.
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