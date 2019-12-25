القيروان: الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستودع عشوائي لبيع البنزين المهرب في المنصورة

Mercredi 25 Decembre 2019
وات - سيطرت وحدات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمستودع عشوائي لبيع البنزين المهرب كائن وسط تجمّع سكني في منطقة المنصورة بالقيروان المدينة وأسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمستودع وبمحلّ مجاور دون تسجيل اضرار بشرية.
وأفاد مصدر من الحماية المدنية أن اسباب الحريق تعود حسب المعطيات الأوّلية الى اندلاع شرارة بالمستودع أدّت الى تسرّب النيران الى الحاويات البلاستيكة للبنزين وتسبّبت في احتراق المحل بالكامل.
وأضاف ذات المصدر أنه تم اعلام النيابة العمومية لفتح تحقيق في الغرض للكشف عن اسباب نشوب الحريق، مشيرا الى ان إدارة الحماية المدنية كانت نبّهت من الخطورة التي يمثّلها هذا المستودع الكائن وسط حي سكني على الارواح البشرية وعلى المحلّات المجاورة له.
وأفاد مصدر من الحماية المدنية أن اسباب الحريق تعود حسب المعطيات الأوّلية الى اندلاع شرارة بالمستودع أدّت الى تسرّب النيران الى الحاويات البلاستيكة للبنزين وتسبّبت في احتراق المحل بالكامل.
وأضاف ذات المصدر أنه تم اعلام النيابة العمومية لفتح تحقيق في الغرض للكشف عن اسباب نشوب الحريق، مشيرا الى ان إدارة الحماية المدنية كانت نبّهت من الخطورة التي يمثّلها هذا المستودع الكائن وسط حي سكني على الارواح البشرية وعلى المحلّات المجاورة له.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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