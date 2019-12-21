Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Yama Layaly  

الطبوبي: على الحزب الفائز بالانتخابات أن يطلق يد رئيس الحكومة المكلف للتسريع في تشكيل الحكومة

Samedi 21 Decembre 2019

Samedi 21 Decembre 2019
وات - دعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السبت بالمهدية، الحزب الأول الفائز بالانتخابات التشريعية إلى "إطلاق يد رئيس الحكومة المكلف حتى يسرع في اختيار أعضاء حكومته والانطلاق في العمل في أقرب وقت ممكن".

وبين الطبوبي، في سياق متصل، أن احترام الدستور "يتطلب فسح المجال أمام الحزب الفائز حتى يحكم البلاد، دون أن يستند إلى تغطية من أحزاب أخرى" مؤكدا أن الشعب هو المطالب لاحقا "بمحاسبة هذا الحزب وتقييم عمله".
ولفت أمين عام المنظمة الشغيلة، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في حفل أقامته شركة النقل بالساحل بالمهدية بمناسبة يوم العلم، إلى "ارتفاع نسق التوترات الاجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد، ناهيك عن الاستحقاقات التي تستوجب التدخل السريع"، منبها إلى أن "جميع القطاعات تنتظر تكوين الحكومة الجديدة وتوضيح الرؤية المستقبلية لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".


وأشار الطبوبي إلى المصاعب التي تعاني منها قطاعات الصحة والنقل والبنية التحتية، فضلا عن ارتفاع وتيرة ظواهر سلبية، على غرار استهلاك المخدرات والجريمة، مؤكدا أن هذه الوضعية "تستوجب ترك المناكفات السياسية، والتركيز على إيجاد الحلول وتحسين الأوضاع العامة".
وشدد في تصريحه على "ضرورة عدم الحياد عن مبادئ دولة الاستقلال، التي ضحى من أجلها العديد من الأبطال بدمائهم، لتكون دولة مرجعا يتقاسم الشعب فيها الثروات والتضحيات".

  
  
     
  

cadre-54dc3dd67407eb70cc3bcedd1c0e11dd-2019-12-21 20:15:06






0 de 0 commentaires pour l'article 194783



En continu

الرجوع الشتائي

السبت 21 ديسمبر 2019 | 24 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:08 14:49 12:24 07:28 05:55
19°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 16°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
18°-1619°-1517°-1318°-1320°-12
  • Avoirs en devises
    18925,8

  • (20 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,15465 DT        1$ =2,83466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 dec)   713,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576956573|194783 267|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires