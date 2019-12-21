الطبوبي: على الحزب الفائز بالانتخابات أن يطلق يد رئيس الحكومة المكلف للتسريع في تشكيل الحكومة

Samedi 21 Decembre 2019



وات

- دعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السبت بالمهدية، الحزب الأول الفائز بالانتخابات التشريعية إلى "إطلاق يد رئيس الحكومة المكلف حتى يسرع في اختيار أعضاء حكومته والانطلاق في العمل في أقرب وقت ممكن".وبين الطبوبي، في سياق متصل، أن احترام الدستور "يتطلب فسح المجال أمام الحزب الفائز حتى يحكم البلاد، دون أن يستند إلى تغطية من أحزاب أخرى" مؤكدا أن الشعب هو المطالب لاحقا "بمحاسبة هذا الحزب وتقييم عمله".ولفت أمين عام المنظمة الشغيلة، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في حفل أقامته شركة النقل بالساحل بالمهدية بمناسبة يوم العلم، إلى "ارتفاع نسق التوترات الاجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد، ناهيك عن الاستحقاقات التي تستوجب التدخل السريع"، منبها إلى أن "جميع القطاعات تنتظر تكوين الحكومة الجديدة وتوضيح الرؤية المستقبلية لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".وأشار الطبوبي إلى المصاعب التي تعاني منها قطاعات الصحة والنقل والبنية التحتية، فضلا عن ارتفاع وتيرة ظواهر سلبية، على غرار استهلاك المخدرات والجريمة، مؤكدا أن هذه الوضعية "تستوجب ترك المناكفات السياسية، والتركيز على إيجاد الحلول وتحسين الأوضاع العامة".وشدد في تصريحه على "ضرورة عدم الحياد عن مبادئ دولة الاستقلال، التي ضحى من أجلها العديد من الأبطال بدمائهم، لتكون دولة مرجعا يتقاسم الشعب فيها الثروات والتضحيات".