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لقاء متاخر - فوز نجم المتلوي على النجم الساحلي 1-0

Samedi 21 Decembre 2019

Samedi 21 Decembre 2019
وات - فاز نجم المتلوي على النجم الساحلي 1-0 في اللقاء المتاخر لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الذي دار بينهما اليوم السبت بملعب المظيلة.
وسجل اسامة العمراني الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 15.
ورفع نجم المتلوي، بفضل هذا الفوز الثاني في الموسم، رصيده الى تسع نقاط من 11 مباراة في المركز الثاني عشر رفقة نادي حمام الانف فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 17 نقطة في المركز السادس من 10 مقابلات.



  
  
     
  

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