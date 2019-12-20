صفاقس: قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 يفتح بحثا تحقيقيا حول ملابسات واقعة اصابة شخص بطرق ناري من قبل عون حرس

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 التحقيق في ملابسات وظروف واقعة اصابة شخص بطلق ناري من قبل عون حرس عصر امس الخميس بمنطقة الخزانات بطريق منزل شاكر بصفاقس، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي في بلاغ اعلامي تحصلت (وات) على نسخة منه.
واوضح المصدر القضائي، ان البحث التحقيقي الذي تم فتحه مباشرة اثر اعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 بتاريخ حدوث الواقعة، كان ضد عون الحرس المظنون فيه، وذلك من اجل "محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 205 و59 من المجلة الجزائية".
وذكر ان وكيل الجمهورية، تنقل صحبة قاضي التحقيق المتعهد بذات المحكمة الى قسم الانعاش الطبي الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لمعاينة الحالة الصحية للمصاب، الذي تبين انه اصيب بطلق ناري من مسدس عون الحرس على مستوى الجهة اليمنى للظهر، وقد وصفت حالته مبدئيا بال"مستقرة".
واوضح المصدر القضائي، ان البحث التحقيقي الذي تم فتحه مباشرة اثر اعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 بتاريخ حدوث الواقعة، كان ضد عون الحرس المظنون فيه، وذلك من اجل "محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 205 و59 من المجلة الجزائية".
وذكر ان وكيل الجمهورية، تنقل صحبة قاضي التحقيق المتعهد بذات المحكمة الى قسم الانعاش الطبي الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لمعاينة الحالة الصحية للمصاب، الذي تبين انه اصيب بطلق ناري من مسدس عون الحرس على مستوى الجهة اليمنى للظهر، وقد وصفت حالته مبدئيا بال"مستقرة".
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