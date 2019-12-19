توضيح من مجلس النواب حول التعيينات في ديوان رئيس البرلمان

Jeudi 19 Decembre 2019



أصدر مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 توضيحا حول الجدل والانتقادات الموجهة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي في خصوص التسميات في ديوانه.وأوضح المجلس في توضيحه أن الجاري به العمل في البرلمان وفي غيره من مؤسسات الدولة هو حقّ رئيس المجلس في أن يكون له ديوان يساعده في القيام بمهامه يتكوّن من عدد من المستشارين يختارهم ممّن يرى فيهم الكفاءة في اختصاصات يحدّدها رئيس المجلس.وجاء في البلاغ أن التعاقد مع المستشارين أعضاء ديوان الرئيس يتم في مسار غير مسار التسميات والترقيات الإدارية التي تكون وفق شروط معيّنة وتمرّ عبر الهيئة العامة للوظيفة العمومية.وكشف أن موضوع التسميّات في الديوان قد تمّ التداول فيه في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، وتمّ الاتفاق على عرضه بكل تفاصيله في الاجتماع المقبل للمكتب تكريسا لمبدأ الشفافية.