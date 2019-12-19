القصرين: إنتفاع حوالي 400 شخص من خدمات قافلة صحيّة حلّت اليوم بسيدي حراث

Jeudi 19 Decembre 2019
وات - حلّت، اليوم الخميس، بالمدرسة الإبتدائية سيدي حراث بمعتمدية القصرين الجنوبية قافلة صحية تحمل شعار "تفقد صحتك"، استفاد من خدماتها حوالي 400 مواطن جلهم من النّساء، تضمنت عيادات طبية مفتوحة في مجال طب النساء والتوليد والطب العام، مع مخبر تحاليل متنقل خاص بأمراض السيدا وإلتهاب الكبد الفيروسي وعيادات اخرى لقيس ضغط الدم والسكري.
وتأتي هذه المبادرة الصحية، التّي نظمتها دار شباب الزهور بالتعاون مع جمعية الإرادة والصمود بالجهة، لتقريب الخدمات الصحية من متساكني منطقة سيدي حراث الريفية القابعة تحت سفح جبل سمامة ومتساكني المناطق المتاخمة لها، وفق ما ذكرته مديرة دار شباب الزهور، لطيفة بعصوصي.
وذكرت المتحدثة، في تصريح لـ(وات)، أن القافلة تضمنت أيضا أنشطة توعوية وتثقيفية حول الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسيا والمعدية وكيفية الوقاية من أمراض القلب والشرايين والسكري، الى جانب توعوية الأطفال حول نظافة الجسم واليدين والأسنان.
وبيّنت في هذا السياق، أن العيادات الطبية والأنشطة التوعوية، أمّنها فريق طبي يتكون من 4 أطباء و3 قوابل و8 ممرضات، تابعين للإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري.
وأعرب عدد من الأهالي الذين استفادوا من الخدملات التي قدمتها القافلة، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، عن استحسانهم لهذه المبادرة، التي مكنتهم من تفقد صحتهم وجنّبتهم عناء ومصاريف التنقل إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، مطالبين بالتكثيف من هذه المبادرات.
لطيفة
وتأتي هذه المبادرة الصحية، التّي نظمتها دار شباب الزهور بالتعاون مع جمعية الإرادة والصمود بالجهة، لتقريب الخدمات الصحية من متساكني منطقة سيدي حراث الريفية القابعة تحت سفح جبل سمامة ومتساكني المناطق المتاخمة لها، وفق ما ذكرته مديرة دار شباب الزهور، لطيفة بعصوصي.
وذكرت المتحدثة، في تصريح لـ(وات)، أن القافلة تضمنت أيضا أنشطة توعوية وتثقيفية حول الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسيا والمعدية وكيفية الوقاية من أمراض القلب والشرايين والسكري، الى جانب توعوية الأطفال حول نظافة الجسم واليدين والأسنان.
وبيّنت في هذا السياق، أن العيادات الطبية والأنشطة التوعوية، أمّنها فريق طبي يتكون من 4 أطباء و3 قوابل و8 ممرضات، تابعين للإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري.
وأعرب عدد من الأهالي الذين استفادوا من الخدملات التي قدمتها القافلة، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، عن استحسانهم لهذه المبادرة، التي مكنتهم من تفقد صحتهم وجنّبتهم عناء ومصاريف التنقل إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، مطالبين بالتكثيف من هذه المبادرات.
لطيفة
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:48
|12:23
|07:27
|05:54
|
14°
|13°
|% 76
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|13°-11
|20°-11
|20°-15
|18°-14
|17°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 96 476) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 680) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 689) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 377) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 995) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 050) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 201) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 450) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 44 894) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 43 121) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 638) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 007) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 770) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 152) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 333) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 953) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 632) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 338) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
( 36 043) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 896) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
Par:Azzah (France )
Sur: رئيس الجمهورية يؤدّي زيارة تفقدية إلى مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني