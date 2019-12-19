القصرين: إنتفاع حوالي 400 شخص من خدمات قافلة صحيّة حلّت اليوم بسيدي حراث

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- حلّت، اليوم الخميس، بالمدرسة الإبتدائية سيدي حراث بمعتمدية القصرين الجنوبية قافلة صحية تحمل شعار "تفقد صحتك"، استفاد من خدماتها حوالي 400 مواطن جلهم من النّساء، تضمنت عيادات طبية مفتوحة في مجال طب النساء والتوليد والطب العام، مع مخبر تحاليل متنقل خاص بأمراض السيدا وإلتهاب الكبد الفيروسي وعيادات اخرى لقيس ضغط الدم والسكري.وتأتي هذه المبادرة الصحية، التّي نظمتها دار شباب الزهور بالتعاون مع جمعية الإرادة والصمود بالجهة، لتقريب الخدمات الصحية من متساكني منطقة سيدي حراث الريفية القابعة تحت سفح جبل سمامة ومتساكني المناطق المتاخمة لها، وفق ما ذكرته مديرة دار شباب الزهور، لطيفة بعصوصي.وذكرت المتحدثة، في تصريح لـ(وات)، أن القافلة تضمنت أيضا أنشطة توعوية وتثقيفية حول الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسيا والمعدية وكيفية الوقاية من أمراض القلب والشرايين والسكري، الى جانب توعوية الأطفال حول نظافة الجسم واليدين والأسنان.وبيّنت في هذا السياق، أن العيادات الطبية والأنشطة التوعوية، أمّنها فريق طبي يتكون من 4 أطباء و3 قوابل و8 ممرضات، تابعين للإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري.وأعرب عدد من الأهالي الذين استفادوا من الخدملات التي قدمتها القافلة، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، عن استحسانهم لهذه المبادرة، التي مكنتهم من تفقد صحتهم وجنّبتهم عناء ومصاريف التنقل إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، مطالبين بالتكثيف من هذه المبادرات.لطيفة