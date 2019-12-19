المنسق العام للجنة الوطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكوفونية تونس 2020 يستقبل وفدا من المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

Jeudi 19 Decembre 2019



باب نات

- في إطار الإعداد للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس في شهر ديسمبر2020 ، انعقدت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 بمقر وزارة الشؤون الخارجية، جلسة عمل جمعت بين فريق الاعداد للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية تونس 2020، برئاسة المنسق العام للجنة الوطنية لتنظيم القمة، محمد الاسعد بالأمين، وبعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، برئاسة السفيرة المستشارة المكلفة بالاستراتيجيات والهيئات المختصة بالمنظمة ورئيسة اللجنة التوجيهية للقمة 18 للفرنكوفونيةVanessa Lamothe Matignon, ورئيس مكتب مديرة منظمة الفرنكوفونية Hervé Barraquand.ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, استعرض المنسق العام للجنة التنظيم خلال اللقاء، ما تم تحقيقه في إطار الاعداد لعقد هذه القمة، مبينا التقدم الحاصل في مجالي الإعداد المادي واللوجستي لهذا الاستحقاق الدولي الهام الذي يتزامن والاحتفال بخمسينية هذه المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي من المتوقع أن يشارك فيها 88 دولة.0من جانبها أكدت السيدة Vanessa Lamothe Matignon, ، استعداد المنظمة لوضع امكانياتها على ذمة لجنة التنظيم ودعم التنسيق الثنائي من أجل الاعداد الجيد لهذا الحدث الدولي ، والذي سيمثل مناسبة للنظر في إعادة هيكلة المنظمة وتطوير أساليب عملها بما يتماشى والأهداف التي رسمها الآباء المؤسسون.وعلى صعيد اخر، تم التطرق في جلسة العمل الى الاستعدادات الجارية لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشمال إفريقيا بتونس والذي يُنتظر أن يدخل حيز العمل مع بداية سنة2020، اعتبارا لدوره المهم في تعزيز التعاون والتواصل بين بلدان المنطقة وشعوبها ولاسيما تسهيل التنسيق بين لجنة التنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية والمنظمة.ويذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكوفونية تونس 2020 والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية بعملية تنظيم القمة، كانت قد عقدت اجتماعها الرابع يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، بمقر وزارة الشؤون الخارجية في إطار اجتماعاتها الدورية الخاصة بإعداد هذه التظاهرة الدولية الهامة.