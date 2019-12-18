الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية: الصيدلية المركزية تنفذ مشاريع لرقمنة تعاملاتها التجارية بداية من جانفي المقبل

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- تشرع الصيدلية المركزية،بداية من غرة شهر جانفي المقبل،في تنفيذ مشاريع لرقمنة تعاملاتها التجارية أهمها تركيز تطبيقة ذكية تمكن بائعي الأدوية بالجملة من تمرير طلبياتهم للتزود بالدواء عن بعد فضلا عن رقمنة آجال تسليم الأدوية وإرء نظام معلوماتي بالمؤسسة، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية خليل عموس في حوار أدلى به لـ / وات/.وسيتم تنزيل التطبيقة التي ستتيح لبائعي الأدوية بالجملة المقدر عددهم بحوالي 70 صيدلاني بالجملة في تونس، تمرير طلبياتهم للتزود بالدواء عن بعد والتعرف عن بعد على الكميات المتوفرة من مخزون الادوية وعلى قرارات سحب أي نوع من الأدوية، على الموقع الرسمي للصيدلية المركزية، حسب العموس.وسيتلقى بائعو الأدوية بالجملة اشعارات، عبر هذه التطبيقة، حول كافة المعطيات بشأن مخزون الأدوية المتوفر لدى الصيدلية، كما سيتم إعلامهم بواسطتها حول أي اشكاليات تتعلق بالتزويد.وستمكن الحرفاء أيضا من متابعة طلبياتهم الموجهة لاقتناء الأدوية وتقدم معالجتها وتسجيلها بما يضفي، حسب قوله، الشفافية على التعاملات التجارية بالصيدلية المركزية التي تنفذ ما لايقل عن 10 مشاريع لتطوير تعاملاتها الرقمية تبلغ قميتها أكثر من 1 مليون دينار.وستتولى الصيدلية المركزية مطلع جانفي المقبل رقمنة آجال تسليم الأدوية من خلال نظامها المعلوماتي بالارتكاز على روزنامة يتم إعدادها رقميا، توجه بموجبها طلبيات للتزود إلى مزودي الأدوية المحليين والعالميين، حسب ما أعلنه المسؤول، الذي بين أن مؤسسته تتلقى شحنات الأدوية على أقساط يقع تقسميها على مدار العام طبقا لاحتياجات السوق المحلية.وأفاد أن النظام المعلوماتي الجديد يمكن آليا من رقمنة الطلبيات في اطار العقود، ذلك أن تسجيل أي نقص لبعض أنواع الأدوية سيترتب عنه طرح طلب للتزود يوجه مباشرة إلى مخابر صنع الأدوية التي ترتبط بعقود في إطار طلبات العروض التي تطرحها دوريا الصيدلية المركزية.داخليا قال المسؤول، أنه تم إرساء نظام معلوماتي بالمؤسسة يربط كل من الادارة التجارية وإدارة التموين والإدارة المالية بالمؤسسة بما يتيح إلغاء التعاملات الورقية بين هذه الهياكل ويرسي التصرف الرقمي بينها، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تجنيب الموظفين عناء الاستخدام الورقي ويسمح للادارة العامة بالتدخل والتنسيق بين هذه الأطراف.