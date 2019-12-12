بنزرت: نشر إعلان طلب العروض الدولي بشأن إنجاز جسر بنزرت الجديد بين 8 و15جانفي المقبل (الوالي)

Jeudi 12 Decembre 2019
وات - قال والي بنزرت، محمد قويدر، اليوم الخميس، إن نشر اعلان طلب العروض الدولي بشأن إنجاز جسر بنزرت الجديد حدّد خلال الفترة بين 8 و15جانفي المقبل، مؤكدا أن البنك الأوروبي للاستثمار الممول لجانب من كلفة الانجاز المقدرة بـ 750مليون دينار وافق على الدراسات المنجزة.
ونوّه، في تصريح لمراسل (وات)بالجهة، بعمل مختلف مصالح وزارة التجهيز وباقي الهياكل الرسمية المركزية والجهوية، وكل المساهمين في المشروع هذا الأهم والأضخم في تونس في مجال الجسور والتجهيزات الجماعية والمرافق الخدماتية الموجهة للتنمية والمواطن بصفة عامة.
يشار إلى أن ولاية بنزرت اجتهدت بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية في تعبيد طريق الانجاز المادي للمشروع من خلال العمل على حل ملفه العقاري، وذلك بالتوازي مع بقية الإجراءات الواجبة في الغرض، وفق ذات المصدر.
ونوّه، في تصريح لمراسل (وات)بالجهة، بعمل مختلف مصالح وزارة التجهيز وباقي الهياكل الرسمية المركزية والجهوية، وكل المساهمين في المشروع هذا الأهم والأضخم في تونس في مجال الجسور والتجهيزات الجماعية والمرافق الخدماتية الموجهة للتنمية والمواطن بصفة عامة.
يشار إلى أن ولاية بنزرت اجتهدت بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية والجهوية والمحلية في تعبيد طريق الانجاز المادي للمشروع من خلال العمل على حل ملفه العقاري، وذلك بالتوازي مع بقية الإجراءات الواجبة في الغرض، وفق ذات المصدر.
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Par:karimyousef (France )
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