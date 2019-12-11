قابس: 65 مليون دينار لربط مدينتي الحامة وقبلي بشبكة الغاز الطبيعي

Mercredi 11 Decembre 2019



وات

- ينتظر أن يتم الشروع خلال شهر أوت 2020 في إنجاز أشغال مشروع تركيز أنبوب الغاز قابس - الحامة - قبلي، وهو مشروع تبلغ كلفته 65 مليون دينار، على أن تستكمل أشغاله في ظرف 26 شهرا بداية من تاريخ الإذن بانطلاق هذه الأشغال.تم الإعلان عن ذلك خلال جلسة عمل انعقدت، عشية اليوم الاربعاء، بمقر ولاية قابس، باشراف والي الجهة، منجي ثامر، وتم فيها التطرق إلى كل الجوانب التي من شأنها أن تساعد على إنجاز هذا المشروع في آجاله، ومن بينها الجانب العقاري.ووفق معطيات تم تقديمها خلال جلسة العمل المذكورة، فإن هذا المشروع، الذي ستنجزه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يهدف إلى ربط جهتي الحامة وقبلي بشبكة نقل الغاز الطبيعي، وتزويد هاتين المدينتين بهذه المادة.وستستفيد من المشروع المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار مخطط تنمية الجهات والقطاع الصناعي، وفي مرحلة أولى حوالي 14 ألف عائلة محاذية لخط أنبوب الغاز بمدينتي الحامة وقبلي، من بينها 8 آلاف عائلة بالحامة.وسيمكن المشروع من التخفيض في نفقات الدعم للطاقة المستخدمة حاليا، مثل الغازوال وغاز البترول المسال وزيت الوقود الثقيل، وتخفيض الكلفة الطاقية، إلى جانب الحد من التلوث البيئي بالتقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.ويتضمن مشروع أنبوب الغاز قابس - الحامة - قبلي مكونات عديدة، من بينها مد وبناء أنبوب من الفولاذ قطره 12 بوصة (قياس البوصة الواحدة يساوي 54ر2 سنتيمترا) وطوله 102 كلم وتحت ضغط 76 بار، وأنبوب قطره 8 بوصات وطوله حوالي 23 كلم وتحت ضغط 20 بار، إضافة إلى بناء محطة انطلاق بقابس ومحطة وصول بقبلي، و5 محطات لقطع الغاز، و4 محطات لتخفيض الضغط.وتم التأكيد، خلال جلسة العمل، على ضرورة ربط مدينة مارث بشبكة الغاز المنزلي، بالنظر الى الثقل السكاني الذي تمثله هذه المدينة، وأهمية توفر الغاز فيها لدفع النشاط الصناعي.