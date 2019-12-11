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الرابطة المحترفة : فوز عريض للنجم الساحلي على نادي حمام الانف 4-صفر

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - حقق النجم الساحلي فوزا عريضا على نادي حمام الانف بنتيجة 4-صفر في المباراة المتاخرة التي دارت اليوم الاربعاء بملعب حمام سوسة لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وجاءت الاهداف بواسطة داروين غونزاليس (د1 و72) وياسين الشيخاوي (د27) وفراس بالعربي (د65).

وبهذا الانتصار، ارتقى فريق جوهرة الساحل الى المركز السادس برصيد 17 نقطة من مجموع 8 مقابلات وعمق بذلك جراح فريق الضاحية الجنوبية الذي يقبع في المركز قبل الاخير برصيد 6 نقاط رفقة نجم الملتوي.


الاربعاء 11 ديسمبر 2019 :

في ملعب حمام سوسة النجم الساحلي 4 (داروين غونزاليس (د1 و72) وياسين الشيخاوي (د27) وفراس بالعربي (د65).
نادي حمام الانف صفر

الاحد 8 ديسمبر 2019 :

في ملعب سليمان مستقبل سليمان 4 / بسام التريكي د14/ هيثم ضانة ضد مرماه/ محمد علي بن حمودة د73/ شكيب الدرويش د79 ضد مرماه هلال الشابة 2 / شكيب الدرويش د45 / سارج ساكو د48

في ملعب تطاوين (دون حضور الجمهور) اتحاد تطاوين 1 / كريم مقني د8 شبيبة القيروان صفر

في ملعب المهيري النادي الصفاقسي 1 / كينغسلي ايدوو د41 الملعب التونسي 2 / حسام دقدوق (د25 ضد مرماه) وغي مبينزا د61

السبت 7 ديسمبر 2019
في جرزونة النادي البنزرتي 1 وسام بوسنينة (87) نجم المتلوي 1 برهان الحكيمي (13) في بن قردان اتحاد بن قردان 0 النادي الافريقي 0


ملاحظة / سيتم تعيين مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري لاحقا.

  
  
     
  

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