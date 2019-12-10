سامية عبو: عبير موسي مرتزقة وما قامت به فضيحة وأطالب بتحقيق في مصادر أموال حزبها وجميع الأحزاب

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - وصفت الثلاثاء 10 ديسمبر، النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، ما قامت به رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي مؤخّرا في مجلس النواب بالفضيحة.
وقالت في مداخلة على موزاييك أف أم "النقاش والخلاف بين النواب طبيعي لكن أن يصل ذلك إلى تعطيل مجلس النواب فذلك عمرو ما صار وهو ليس أمرا طبيعيا".
ولمّحت سامية عبو إلى أن أطرافا أجنبية تحرّك عبير موسي وقالت "بعد الفضيحة التي قامت بها أنا أطالب بالتحقيق في مصادر تمويل الأحزاب".
وقالت متحدّثة عن عبير موسي "عبير موسي مرتزقة، استرزقت من نظام بن علي، حيث كانت تحرّم الاجتماعات وتتهجّم على المحامين وتكتب تقارير ضد زملائها بمقابل.
وعلّقت قائلة "هذا ارتزاق، وهي ليست شتيمة" في إشارة إلى أن عبير موسي تعوّدت في عهد بن علي، علي الارتزاق والقيام بمهام بمقابل.
وتابعت قائلة "هناك أموال أجنبية داخلة وتمول في أحزاب بذاتها وكل واحد عندو أجندة خارجية قاعد ينفذ فيها" مضيفة أن ذلك ليس نظرية مؤامرة بل هو أمر واقع.
وقالت في مداخلة على موزاييك أف أم "النقاش والخلاف بين النواب طبيعي لكن أن يصل ذلك إلى تعطيل مجلس النواب فذلك عمرو ما صار وهو ليس أمرا طبيعيا".
ولمّحت سامية عبو إلى أن أطرافا أجنبية تحرّك عبير موسي وقالت "بعد الفضيحة التي قامت بها أنا أطالب بالتحقيق في مصادر تمويل الأحزاب".
وقالت متحدّثة عن عبير موسي "عبير موسي مرتزقة، استرزقت من نظام بن علي، حيث كانت تحرّم الاجتماعات وتتهجّم على المحامين وتكتب تقارير ضد زملائها بمقابل.
وعلّقت قائلة "هذا ارتزاق، وهي ليست شتيمة" في إشارة إلى أن عبير موسي تعوّدت في عهد بن علي، علي الارتزاق والقيام بمهام بمقابل.
وتابعت قائلة "هناك أموال أجنبية داخلة وتمول في أحزاب بذاتها وكل واحد عندو أجندة خارجية قاعد ينفذ فيها" مضيفة أن ذلك ليس نظرية مؤامرة بل هو أمر واقع.
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Par:tfouhrcd (Germany )
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