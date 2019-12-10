Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta el Hobb  

سامية عبو: عبير موسي مرتزقة وما قامت به فضيحة وأطالب بتحقيق في مصادر أموال حزبها وجميع الأحزاب

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - وصفت الثلاثاء 10 ديسمبر، النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، ما قامت به رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي مؤخّرا في مجلس النواب بالفضيحة.

وقالت في مداخلة على موزاييك أف أم "النقاش والخلاف بين النواب طبيعي لكن أن يصل ذلك إلى تعطيل مجلس النواب فذلك عمرو ما صار وهو ليس أمرا طبيعيا".


ولمّحت سامية عبو إلى أن أطرافا أجنبية تحرّك عبير موسي وقالت "بعد الفضيحة التي قامت بها أنا أطالب بالتحقيق في مصادر تمويل الأحزاب".

وقالت متحدّثة عن عبير موسي "عبير موسي مرتزقة، استرزقت من نظام بن علي، حيث كانت تحرّم الاجتماعات وتتهجّم على المحامين وتكتب تقارير ضد زملائها بمقابل.

وعلّقت قائلة "هذا ارتزاق، وهي ليست شتيمة" في إشارة إلى أن عبير موسي تعوّدت في عهد بن علي، علي الارتزاق والقيام بمهام بمقابل.
وتابعت قائلة "هناك أموال أجنبية داخلة وتمول في أحزاب بذاتها وكل واحد عندو أجندة خارجية قاعد ينفذ فيها" مضيفة أن ذلك ليس نظرية مؤامرة بل هو أمر واقع.


  
  
     
  

cadre-371bfc11c8f2b1f367cd04cab65bfd12-2019-12-10 13:49:24






0 de 0 commentaires pour l'article 194134



En continu

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 | 13 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:21 05:48
13°
 14° % 76 :الرطــوبة
تونــس 12°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
14°-1216°-1216°-1216°-1018°-14
  • Avoirs en devises
    18831,1

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16905 DT        1$ =2,85594 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   1049,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575987838|194134 3249|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires