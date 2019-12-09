زيت الزيتون التونسي ''نصر توكابر'' يتوج مجددا بالذهب

Lundi 09 Decembre 2019
وات - يتواصل تتويج زيت الزيتون التونسي بالميداليات الذهبية في المسابقات العالمية، حيث تحصلت تونس يوم الأحد 08 ديسمبر 2019 على ميدالية "extra gold" في الدورة الحادية عشرة للمسابقة الدولية "BIOL NOVELLO" بإيطاليا، حيث تم تتويج العلامة التجارية "نصر توكابر" لزيت الزيتون البكر البيولوجي المنتج بضيعة بن اسماعيل بباجة بميدالية "extra gold".
وبهذا التتويج صنفت العلامة التجارية التونسية نصر توكابر لزيت الزيتون البكر البيولوجي ضمن قائمة أفضل الزيوت البيولوجية 13 في بداية موسم 2019-2020، وتكون تونس تبعا لذلك البلد العربي والإفريقي الوحيد ضمن هذه القائمة المتوجة بميدالية "extra gold" في المسابقة.
يذكر أن هذه المسابقة مخصصة لعمليات الجني والتحويل، التي تتم قبل 15 نوفمبر من كل سنة نظرا للجودة العالية لزيت الزيتون المتحصل عليه بهذه الطريقة.
وتختص "BIOL NOVELLO" الدولية غير التجارية في زيت الزيتون البيولوجي ذي الجودة العالية وتنظّم تحت اشراف"وزارة الفلاحة الايطالية.
وتنافست في اطار هذه المسابقة في دورتها 11 نحو 350 علامة.
ويتم انتاج "نصر توكابر" بضيعة بن اسماعيل بباجة بشمال غرب تونس من صنف الزيتون "شتوي" وهو صنف تونسي بحت متعدد الخصائص.
يذكر أن تسمية "نصر توكابر" مستلهمة من "قوس نصر توكابر" الموجود في منطقة "توكابر" بمجاز الباب.
وبهذا التتويج صنفت العلامة التجارية التونسية نصر توكابر لزيت الزيتون البكر البيولوجي ضمن قائمة أفضل الزيوت البيولوجية 13 في بداية موسم 2019-2020، وتكون تونس تبعا لذلك البلد العربي والإفريقي الوحيد ضمن هذه القائمة المتوجة بميدالية "extra gold" في المسابقة.
يذكر أن هذه المسابقة مخصصة لعمليات الجني والتحويل، التي تتم قبل 15 نوفمبر من كل سنة نظرا للجودة العالية لزيت الزيتون المتحصل عليه بهذه الطريقة.
وتختص "BIOL NOVELLO" الدولية غير التجارية في زيت الزيتون البيولوجي ذي الجودة العالية وتنظّم تحت اشراف"وزارة الفلاحة الايطالية.
وتنافست في اطار هذه المسابقة في دورتها 11 نحو 350 علامة.
ويتم انتاج "نصر توكابر" بضيعة بن اسماعيل بباجة بشمال غرب تونس من صنف الزيتون "شتوي" وهو صنف تونسي بحت متعدد الخصائص.
يذكر أن تسمية "نصر توكابر" مستلهمة من "قوس نصر توكابر" الموجود في منطقة "توكابر" بمجاز الباب.
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Par:MedTunisie ( )
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