سليانة: تنظيم تظاهرة تنشيطية ترفيهية شبابية لحث الشباب على العمل التطوعي

Dimanche 08 Decembre 2019



وات

- نظم المركب الشبابي بسليانة بالاشتراك مع دار الشباب سيدي بورويس و دار الشباب سليانة الجنوبية، صباح اليوم الاحد، تظاهرة تنشيطة ترفيهية شبابية امام المركب الشبابي طيلة اليوم لحث شباب الجهة على العمل التطوعي، وفق مدير المركب الشبابي الناجي الراجحي الذي افاد (وات)، بانها ستصبح دورية على امتداد السنة وبجميع دور الشباب بالجهة.وقالت المنشطة بالمركب الشبابي سهام المرواني، ان التظاهرة تزامنت مع فترة انتهاء الامتحانات المخصصة للتلاميذ وستكون فرصة للترفيه عن النفس، واضافت انها تتضمن ورشات متنوعة (فنون تشكيلية والخط العربي وورسم وعزف و غناء، اضافة الى عرض للإسعافات الأولية )، لافتة إلى انه سيتم الأحد القادم تنظيم تظاهرة مماثلة بدار الشباب بمعتمدية سيدي بورويس من ولاية سليانة.وافادت الاطار التوعوي بالمندوبية الجهوية للأسرة و العمران البشري مريم بن قاسم (وات) انها نظمت ورشة لتوعية الشباب بمخاطر مرض نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، وكيفية الوقاية منه باعتبار ان اغلب الشباب المشاركين في سن مراهقة ويستوجب توعيتهم.واعرب عدد من الشباب ل(وات) عن استحسانهم لهذه التظاهرة خاصة انها تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع وفي ظل انعدام مواطن الترفيه بالجهة.