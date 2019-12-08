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مجلس نواب الشعب يصادق على إحداث لجنة برلمانية للتحقيق في حادثة عمدون

Dimanche 08 Decembre 2019

Dimanche 08 Decembre 2019
وات - صوت مجلس نواب الشعب اليوم الأحد على احداث لجنة للتحقيق في حادث انزلاق الحافلة السياحية الذي جد منذ أسبوع بمنطقة عين السنوسي (عمدون) وأسفر عن مقتل 29 شخصا وخلف 19 جريحا .

وصادق النواب خلال الجلسة التي عقدت قبيل بدء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بموافقة 110 نائبا على احداث هذه اللجنة مقابل احتفاظ نائبين اثنين.
وشهدت عملية التصويت لفائدة تشكيل اللجنة حصول مناوشات متبادلة كان طرفاها عددا من النواب، اذ واصل النواب المنتمون لكتلة الحزب الحر الدستوري اعتصامهم بقاعة الجلسة العامة، حيث اعتلوا اليوم المنصة الخاصة برئاسة المجلس.


في المقابل، دعا عدد من نواب من كتل أخرى من بينهم النهضة والكتلة الديمقراطية زملاءهم إلى افساح المجال للمجلس للقيام بمداولاته، معتبرين أن الاعتصام عطل أشغال المجلس.

وأقر رئيس كتلة حزب قلب تونس حاتم المليكي، بأن توتر الأجواء في القاعة العامة للبرلمان بين النواب انجر عنه تأجيل النظر في تركيبة لجنة التحقيق حول حادث عين السنوسي، مشيرا، الى أنه كان من المبرمج على جدول أعمال المجلس مناقشة تركيبتها ومهامها وسلطتها وذلك بهدف تجاوز إخفاقات لجان التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها سابقا بمجلس نواب الشعب.
وأكد، أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة بين الكتل النيابية لتحديد تركيبة عضوية اللجنة ومهامها وصلاحياتها.

  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194013

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 08 Decembre 2019 à 14h 12m |           
Il faudrait dire les accidents de Gaafour et non l'accident puisqu'il y a un autre qui est survenu depuis deux jours !!!!!



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