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شركة الطيران الجديدة ''ياسمين للطيران'' تتحصل على الموافقة الرسمية

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - تحصلت شركة ياسمين للطيران، الشركة الجوية التونسية الخاصة الجديدة، على شهادة المشغل الجوي وتمت الموافقة عليها رسميا للقيام بعمليات النقل التجاري.

وخلال حفل انتظم اليوم بمدينة الحمامات، تسلم مؤسسو الشركة وفق بلاغ صادر عنها، الوثيقة الرسمية من وزير السياحة و الصناعات التقليدية روني الطرابلسي ووزير النقل بالنيابة بحضور المدير العام للطيران المدني التونسي الحبيب مكي.


وأوضح رئيس مدير عام شركة "ياسمين للطيران" علي بن عمارة، بالمناسبة، أن انشاء هذه الشركة يهدف بالأساس إلى تعزيز الحركة الجوية وتدعيم الوجهة السياحية التونسية من خلال الاستجابة لانتظارات العديد من متعهدي الرحلات. وتابع " ان الحصول على هذه الشهادة هو تتويج لتجربة طويلة في قطاع الطيران، وهو مجال عملنا فيه منذ سنة 1989 عبر مدارس التكوين التي تخرجت منها عدة أجيال من مهنيي الطيران الذين تم انتدابهم في أكبر شركات الطيران في العالم".
و قال بن عمارة، ان "إنشاء الشركة يعد اليوم، اضافة جديدة لمجمعنا الذي يضم أكاديمية الطيران والمدرسة العليا لعلوم الطيران والتكنولوجيات".

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وللانطلاق الرسمي في أنشطتها، تزودت ياسمين للطيران بطائرتين من صنع برازيلي من نوع أومبارر170 تتسع لـ 76 مقعدا.
و ستؤمن الشركة الرحلات الجوية غير المنتظمة - قصيرة و متوسطة المدى- نحو اوروبا و المغرب. كما أنها ستؤمن خدمة تأجير الطائرات مع الطاقم لفترات محددة في أسواق أخرى.


وبين الرئيس المدير العام للشركة أنه تم اختيار هذا النوع من الطائرات نظرا لمرونتها التشغيلية خاصة بالنسبة إلى مزودي الرحلات، قائلا ''هذا سيشجع و يطمئن شركاءنا الذين يقومون ببرمجة رحلات غير منتظمة على تونس لنقل السياح، و يقلل المخاطر التجارية المحتملة و يضمن لهم الربح الذي يتوقعونه".
واختارت ياسمين للطيران مطار النفيضة- الحمامات لانطلاق عملها وسيشكل مطار جربة من جانبه قاعدة تشغيلية ثانية بالنسبة إلى الشركة.
كما ستحرص الشركة على العمل على جميع المطارات الدولية التونسية وستشجع شركاءها لبرمجة رحلات نحو طبرقة و توزر.
يشار الى أن انشاء شركة ياسمين للطيران مكن من احداث مائة موطن شغل مباشر، وفق ما أوضحه المكلف بالاتصال بالشركة الهادي حمدي.

  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 193870

Kamelnet  (Tunisia)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 18h 17m |           
يلزمهم يعملو جربة /النفيضة ثم حافلة النفيضة تونس ذهابا وايابا ...خلي العباد ترتاح من استهتار التونس ار😎

Zakarua  (Tunisia)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 18h 12m |           
سيفاكس ار لاينز حلّت كرّت الدواعش ومن بعد سكّرت ,وهذي اش باش تعمل؟



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