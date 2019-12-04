وزارة التعليم العالي تسلم فضاء عمل قار لكل من الاتحاد العام التونسي للطلبة والاتحاد العام لطلبة تونس

Mercredi 04 Decembre 2019



وات

- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تسليم فضاء عمل قار لكل من الاتحاد العام التونسي للطلبة، والاتحاد العام لطلبة تونس، وذلك في اطار سياستها الداعمة للحراك الطلابي ولتشريك الطلبة في تسيير شؤون المؤسسات الجامعية عبر انتخاب ممثليهم في الهيئات البيداغوجية.ويقع الفضاء الإداري المستقل الذي وضع على ذمة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة، في الطابق الأرضي لمبنى الحي الجامعي بأريانة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين يقع الفضاء الموضوع على ذمة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس في الطابق الأرضي لمبنى المبيت الجامعي بباب الخضراء بتونس.وتم في هذا الإطار امضاء اتفاقيتي تسليم المقرين من طرف ممثلين عن الوزارة من جهة، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة حمزة العكايشي والأمينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس وردة عتيق، من جهة أخرى.وتوجه وزير التعليم العالي سليم خلبوس بهذه المناسبة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمتين الطلابيتين، بكلمة أكد فيها على أهمية دورهم في تأطير الطلبة وتمثيلهم وتشريكهم في إدارة الشأن الجامعي وتطوير علاقة المنظمتين مع إدارات المؤسسات والهيئات البيداغوجية والارتقاء بها إلى علاقة تشاور والاقتراح وإصلاح تشاركي لما فيه صالح المنظومة الجامعية.