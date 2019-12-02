لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية ترصد بعض الإخلالات في التغطية الإخبارية لحادث انقلاب الحافلة السياحية

Lundi 02 Decembre 2019
وات - قالت لجنة أخلاقيات المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنها رصدت عددا من الإخلالات في التغطية الصحفية لفاجعة حادث طريق منطقة عمدون الذي جد أمس الأحد.
وتتمثّل هذه الإخلالات المهنية، وفق بيان صادر عن نقابة الصحفيين اليوم الإثنين، في "تعمّد بعض القنوات التلفزية، عدم الإهتمام بالحدث الجلل، وعدم إيلائه ما يستحق من مساحة البث الإخبارية في برمجتها، ومواصلة بثها لبرامج ترفيهية وسكاتشات مضحكة، لا تتلاءم مع سياق الأحداث الوطنية وطبيعتها".
كما شملت الإخلالات "بث تقارير مصوّرة في بعض الإذاعات الخاصة، تم فيها تصوير الجرحى الناجين من الحادث، دون حجب ملامح وجوههم، وبث فيديوهات لهم من داخل المستشفيات التي نقلوا إليها لتلقي الإسعافات".
وذكّرت لجنة أخلاقيات المهنة بأن مثل هذه الإخلالات، "تتعارض مع قيمة حفظ كرامة الناس أثناء التغطية الإعلامية وعدم إظهارهم في وضع يمس من كرامتهم أو من عائلاتهم"، مؤكدة أن "على الصحفي المباشر أن يكون على دراية بأن الشهادة التي بصدد تسجيلها تقدم معلومات دقيقة وواضحة ولها قيمة خبرية يمكن اعتمادها".
وأهابت بكافة الصحفيين، "التزام الحرفية والمهنية في التغطية الخبرية للحادث، وعدم الإنزلاق في الإشارة العاطفية والمتاجرة بأرواح المتوفين، لرفع نسب المشاهدة والتركيز على المعطيات الميدانية والتحقيق في المسؤولية، والضغط على مؤسسات الدولة للتحسين من جودة البنية التحتية وخدمات الطريق".
وتتمثّل هذه الإخلالات المهنية، وفق بيان صادر عن نقابة الصحفيين اليوم الإثنين، في "تعمّد بعض القنوات التلفزية، عدم الإهتمام بالحدث الجلل، وعدم إيلائه ما يستحق من مساحة البث الإخبارية في برمجتها، ومواصلة بثها لبرامج ترفيهية وسكاتشات مضحكة، لا تتلاءم مع سياق الأحداث الوطنية وطبيعتها".
كما شملت الإخلالات "بث تقارير مصوّرة في بعض الإذاعات الخاصة، تم فيها تصوير الجرحى الناجين من الحادث، دون حجب ملامح وجوههم، وبث فيديوهات لهم من داخل المستشفيات التي نقلوا إليها لتلقي الإسعافات".
وذكّرت لجنة أخلاقيات المهنة بأن مثل هذه الإخلالات، "تتعارض مع قيمة حفظ كرامة الناس أثناء التغطية الإعلامية وعدم إظهارهم في وضع يمس من كرامتهم أو من عائلاتهم"، مؤكدة أن "على الصحفي المباشر أن يكون على دراية بأن الشهادة التي بصدد تسجيلها تقدم معلومات دقيقة وواضحة ولها قيمة خبرية يمكن اعتمادها".
وأهابت بكافة الصحفيين، "التزام الحرفية والمهنية في التغطية الخبرية للحادث، وعدم الإنزلاق في الإشارة العاطفية والمتاجرة بأرواح المتوفين، لرفع نسب المشاهدة والتركيز على المعطيات الميدانية والتحقيق في المسؤولية، والضغط على مؤسسات الدولة للتحسين من جودة البنية التحتية وخدمات الطريق".
En continu
- 16:47 والي باجة يقدّم استقالته
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:16
|07:14
|05:42
|
18°
|17°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-14
|21°-13
|21°-13
|19°-11
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 036) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 853) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 91 876) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 160) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 193) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 848) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 209) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 256) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 023) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 538) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 007) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 856) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 46 228) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 749) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 711) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 412) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 849) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 807) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 571) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 087) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:MedTunisie ( )
Sur: في ''عركة'' بالبرلمان، أسامة الصغير لعياض اللومي: دورك توزيع الكلمة وماكش باندي يلّي تدافع عالمتهرّبين