تونس تشارك من 3 الى 6 ديسمبر بابيدجان في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر لمنظّمة العمل الدوليّة

Lundi 02 Decembre 2019



وات

- تشارك تونس من 3 الى 6 ديسمبر 2019 بأبيدجان بالكوت ديفوار في أشغال الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر لمنظّمة العمل الدوليّة، بوفد ثلاثي يضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ويترأسه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.وسيتدارس هذا الاجتماع الاقليمي 4 محاور رئيسية حول "معايير العمل الدوليّة والحوار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين تحقيقا لبرنامج العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة" و"جعل العمل اللائق واقعا للشباب الافريقي" و"المهارات والتكنولوجيات والانتاجيّة لتحسين مستقبل العمل بإفريقيا" و"تحويل الاقتصاد الريفي وغير المنظّم بافريقيا من أجل تحقيق العمل اللائق"، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.ويتضّمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، التي سيلقي في اطارها وزير الشؤون الاجتماعية كلمة حول موضوع "المضي قدما بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في افريقيا"، اضافة الى مائدة مستديرة حول "معايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في تنفيذ أجندة العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة".ويشمل البرنامج أيضا تنظيم جلسة خاصّة رفيعة المستوى من أجل مناقشة " مستقبل العمل الذي نرغب فيه من أجل افريقيا".وللإشارة فإنّ هذا الاجتماع الاقليمي الرابع عشر يمثّل نقطة اختتام الاحتفالات بمائويّة منظّمة العمل الدوليّة التي انتظمت خلال سنة 2019 ويكون بالتالي مناسبة لوضع الأسس لبرنامج عمل من أجل التقدّم نحو مستقبل أفضل.