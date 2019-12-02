الألعاب المتوسطية ''وهران 2021 '': انطلاق أشغال المكتب التنفيذي للجنة الدولية للألعاب المتوسطية

Lundi 02 Decembre 2019



وات

- تنطلق غدا الثلاثاء بوهران أشغال المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في إطار التحضير لاستضافة المدينة للنسخة 19 من هذه الألعاب المقررة في الفترة الممتدة ما بين 25 جوان و 5 جويلية 2021.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي سيتواصل إلى يوم الخميس عدة نقاط من بينها تقييم عمل مختلف اللجان سيما التقنية وتلك الخاصة بمكافحة المنشطات.كما ستكون الفرصة مناسبة أيضا للجنة التنسيق والمتابعة التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط لتقييم الاستعدادات المتعلقة بالموعد الرياضي .وسيخصص اليوم الأخير لإقامة أعضاء المكتب للجنة الدولية للألعاب المتوسطية بعاصمة الغرب الجزائري لعقد اجتماع مشترك مع اللجنة الوطنية لتنظيم التظاهرة بقيادة المدير العام للألعاب, البطل الجزائر السابق في السباحة, سليم إيلاس .وينتظر أن يصادق المكتب التنفيذي الذي يرأسه الجزائري عمار عدادي ويضم 15 عضوا على البرنامج النهائي للمنافسات الرياضية خلال الدورة 19 من الألعاب .وقد تم في وقت سابق التخلي عن بعض الرياضات عن هذا الموعد وإلحاقها بالألعاب الشاطئية على غرار الكرة الطائرة الشاطئية والتجديف, حسبما صرح به في جويلية الماضي رئيس لجنة التنسيق والمتابعة برنار أمسلام الذي أوضح أنه تم بالمقابل إضافة بعض الرياضات مثل الفروسية وكرة السلة 3×3, فضلا عن بعض الاختصاصات التابعة لرياضة ألعاب القوى التي لم تكن مدرجة في هذا الموعد خلال الدورات السابقة .