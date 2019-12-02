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وزير التجهيز يعلن عن الانطلاق حالا في اعداد دراسة لانشاء جسر على مستوى عين السنوسي بعمدون

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
وات - أعلن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، الاثنين بعد معاينته لموقع حادث انقلاب حافلة بمنطقة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة، "عن الانطلاق حالا فى اعداد دراسة لانجاز جسر بهذه النقطة بتكلفة 200 مليون دينار بعد هذه الكارثة الحقيقة".

ودعا السالمي، فى تصريح لـ(وات)، الى ضرورة الترفيع في ميزانية وزارة التجهيز لانجاز المشاريع فى المناطق المحرومة وتكريس مبدا التمييز الايجابي لهذه المناطق فعليا التى بها تضاريس وعرة.


وقال، "ان حالة الطريق ليست كارثية وبها كل الاشارات التي تدل على وجود منحدر خطير الى جانب وجود حائط واقي حيث تم مؤخرا اضافة زلاقات.
وأوضح الوزير، ان اثار المكابح بالطريق هي لعجلة واحدة وهو ما يكشف عن وجود اشكاليات فى الحافلة المتقادمة مضيفا انه سيتم محاسبة كل من يتبين انه مسؤول عن هذا الحادث.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193652

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 02 Decembre 2019 à 11h 52m |           
وهل سيعيد ذلك أرواح المفقودين ؟؟؟

هل سننتظر حصول الفواجع لتتحرك الدولة أو مسؤوليها ؟؟؟

رحمك الله يا عمر ابن الخطاب :" لقد عثرت ناقة في طريق العراق فلما لم تصلح لها الطريق ياعمر"



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