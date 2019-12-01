رئيس الجمهورية يعاين تطوّرات الأوضاع بعد حادثة عين السنوسي ويتحول الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - ادى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء الاحد، زيارة إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بالعاصمة لمعاينة تطوّرات الأوضاع على إثر الحادثة الأليمة، التي جدت بمنطقة عين السنوسي بعين دراهم، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
يُذكر أن الحادث الأليم، الذي جد حوالي الساعة منتصف نهار، الأحد، بولاية باجة، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم والمتمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس، قد أسفر في حصيلة أوليّة عن وفاة 24 شخص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
يُذكر أن الحادث الأليم، الذي جد حوالي الساعة منتصف نهار، الأحد، بولاية باجة، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم والمتمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس، قد أسفر في حصيلة أوليّة عن وفاة 24 شخص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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