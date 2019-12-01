سفير فلسطين: نحن نتعامل مع الشعب التونسي بمختلف مكوناته كوحدة كاملة ونتعامل مع اليهود كمواطنين ولا نعترف بمقولة الشعب اليهودي

Dimanche 01 Decembre 2019



وات

- قال سفير دولة فلسطين بتونس، هائل الفاهوم، في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، على هامش مشاركته في تظاهرة ثقافية بمدينة المحمدية، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "إن الفلسطينيين يتعاملون مع الشعب التونسي بمختلف مكوناته، كوحدة كاملة، مهما كانت الإنتماءات الدينية لأفراده".وقد جاء تصريح الدبلوماسي الفلسطيني، بعد سؤاله عن رأيه في ما نُسب إلى وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، روني الطرابلسي الذي دعا إلى "منح جوازات سفر تونسية والجنسية التونسية لليهود التونسيين الذين هاجروا طوعا واستقروا بالكيان الصهيوني منذ عقود" وهو ما أثار ردود أفعال متباينة على الساحة السياسية ولدى نشطاء المجتمع المدني وحتى الرأي العام الوطني.وفي السياق ذاته تابع الفاهوم قوله: "إننا نتعامل مع اليهود كمواطنين ولا نعترف بمقولة الشعب اليهودي"، موضحا أن "سلطات الإحتلال تحاول أن تسوّق لمقولة الشعب اليهودي" وقال في هذا الصدد: "هذا غير صحيح، هناك فقط مواطنون يهود، إن كانوا عربا أو من قوميات أخرى، وكانوا شتاتا قبل قيام الدولة الوظيفية، (الإسرائيلية) التي أسسها الإستعمار، للهيمنة والسيطرة على المنطقة وفي إطار وظيفة التقسيم والتشتيت والهيمنة وصنع ما يسمى (الشعب اليهودي) وتحت شعار "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب".وفي علاقة بالموقف الرسمي التونسي تجاه القضية الفلسطينية، اعتبر الفاهوم أن "الحق الفلسطيني مترسخ في التركيبة الجينية للتونسي كما أن تونس راكمت مواقف كبيرة في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحق الفلسطيني".من جهته اعتبر رئيس الجمعية التونسية لحماية البيئة والآثار، حسن الحمايدي، أن الهدف من التظاهرة التي تأتي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو "إحياء القضية وجعلها في وجدان كل الأجيال".وثد تضمنت التظاهرة التي وضعت تحت شعار "القدس بوصلتنا" وشاركت فيها إلى جانب جمعية حماية البيئة والآثار، بلدية المحمدية وجمعية أنصار فلسطين وفوج الكشافة بالمحمدية، إقامة معرض صور يروي تاريخ القضية الفلسطينية منذ سنة 1926 وفضاء للإبداعات التشكيلية ومداخلات شعرية وفنية وموسيقية وعروض تنشيطية مختلفة.