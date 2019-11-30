جيش البحر ينقذ 16 تونسيا بسواحل جرجيس، كانوا ينوون اجتياز الحدود خلسة

Samedi 30 Novembre 2019
وات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، ليلة البارحة الجمعة 16 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة من بينهم فتاتان، بعد أن تعطّب مركبهم على بعد 120 كلم شمال شرق جرجيس.
وقالت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم السبت أن المعنيين أفادوا بأنهم أبحروا يوم 27 نوفمبر من سواحل جرجيس، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بجرجيس لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
وقالت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم السبت أن المعنيين أفادوا بأنهم أبحروا يوم 27 نوفمبر من سواحل جرجيس، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بجرجيس لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
En continu
- 10:01 أمــــــراض تونسيّة
- Hier 21:06 الشاعر السوري ''أدونيس'' ضيف مدينة الثقافة
- Hier 21:02 قابس: رفض غلق مكتب الخطوط الجوية التونسية
- Hier 19:47 مقتل شخصين والمنفذ بحادثة الطعن قرب جسر لندن
- Hier 18:38 تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب
- Hier 17:01 نجم يعشقه الملايين
- Hier 16:34 حجز 70 صفيحة ''زطلة'' بحوزة شخصين بالكاف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:15
|07:12
|05:40
|
21°
|20°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-14
|22°-12
|22°-14
|21°-14
|20°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 710) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 749) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 91 069) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 930) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 776) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 57 431) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 114) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 185) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 980) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 515) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 398) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 976) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 110) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 687) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 654) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 354) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 763) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 608) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 440) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 026) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: المظيلة: الشاهد يدشّن مقر ادارة المجمع الكيميائي التونسي