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جيش البحر ينقذ 16 تونسيا بسواحل جرجيس، كانوا ينوون اجتياز الحدود خلسة

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
وات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، ليلة البارحة الجمعة 16 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة من بينهم فتاتان، بعد أن تعطّب مركبهم على بعد 120 كلم شمال شرق جرجيس.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم السبت أن المعنيين أفادوا بأنهم أبحروا يوم 27 نوفمبر من سواحل جرجيس، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية.


وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بجرجيس لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.


  
  
     
  
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