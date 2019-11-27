قريبا، تمتيع المضمونين ''المظلومين'' من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجرايات لا تقل عن 180 دينارا

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - يصدر في غضون الأيام القليلة القادمة، بالرائد الرسمي، أمر حكومي يتعلق بتمتيع المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممن يتقاضون جرايات متدنية بحد أدنى من الجرايات لا تقل عن قيمة المنحة المسندة للعائلات المعوزة المقدرة بـ 180 دينار شهريا.
وقال المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، في تصريح خاص بـ (وات)، " إن هذا الإجراء سيشمل أكثر من 45 ألف شخص تقل جرايات تقاعدهم عن قيمة المنحة المسندة للعائلات المعوزة، مرجعا وضعيتهم الاجتماعية " المزرية " إلى عدم قيام مؤجريهم بالتصريح على دخلهم وسداد مساهماتهم لدى الصندوق.
وأوضح أن ميزانية الدولة ستأخذ على عاتقها مسؤولية دفع الفارق في قيمة جرايات هؤلاء المضمونين الاجتماعيين حتى تكون جراياتهم متساوية مع قيمة المنح المسندة إلى العائلات المعوزة تحت عنوان نفقات التدخل دون الدعم (180 دينارا شهريا)، مبينا أن الهدف من هذا الإجراء المرتقب هو تحسين مقدرتهم الشرائية نسبيا.
وقال المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، في تصريح خاص بـ (وات)، " إن هذا الإجراء سيشمل أكثر من 45 ألف شخص تقل جرايات تقاعدهم عن قيمة المنحة المسندة للعائلات المعوزة، مرجعا وضعيتهم الاجتماعية " المزرية " إلى عدم قيام مؤجريهم بالتصريح على دخلهم وسداد مساهماتهم لدى الصندوق.
وأوضح أن ميزانية الدولة ستأخذ على عاتقها مسؤولية دفع الفارق في قيمة جرايات هؤلاء المضمونين الاجتماعيين حتى تكون جراياتهم متساوية مع قيمة المنح المسندة إلى العائلات المعوزة تحت عنوان نفقات التدخل دون الدعم (180 دينارا شهريا)، مبينا أن الهدف من هذا الإجراء المرتقب هو تحسين مقدرتهم الشرائية نسبيا.
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Par:ahmed01 (France )
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