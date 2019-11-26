تركيبة مجلس الهايكا تتعزز بعد سد الشغور الحاصل فيها

Mardi 26 Novembre 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن مجلس الهيئة تعزّز بعضوين جديدين، هما عمر الوسلاتي وسكينة عبدالصمد، وذلك في إطار سد الشغور الحاصل في تركيبته.
وجاء في البلاغ ذاته أن عمر الوسلاتي تم اقتراحه من قبل جمعية القضاة التونسيين. وهو قاض عدلي، يشغل حاليا خطة رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس وهو كذلك خبير متعاون مع هيئات ومنظمات من المجتمع المدني وطنيا ودوليا ونائب رئيس فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومؤسس لجمعيات متخصصة في الدفاع عن حقوق الأطفال خاصة في المناطق النائية.
أما سكينة عبدالصمد فتم اقتراحها من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وهي صحفية متخصصة في الإعلام السمعي البصري، عملت بقسم الأخبار بمؤسسة التلفزة التونسية منذ سنة 1983 إلى سنة 2017 وهي ناشطة في المجتمع المدني إذ التحقت كعضو بفرع تونس لمنظمة العفو الدولية من 2005 إلى 2007.
وكانت عضوة بالمكتب التنفيذي الموسّع لجمعية الصحافيين التونسيين (مؤتمر 2004)، ثم كاتبة عامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دورات (2008 -2011) و(2014 - 2017) و(2017 - 2019).
يُذكر أنه بعد التحاق العضوين الجديدين، أصبحت تركيبة مجلس الهايكا كما يلي:
/ الرئيس: النوري اللجمي / نائب الرئيس: عمر الوسلاتي / أعضاء: راضية السعيدي، سكينة عبدالصمد، الحبيب بلعيد ، هشام السنوسي، عادل البصيلي وصالح السرسي.
وجاء في البلاغ ذاته أن عمر الوسلاتي تم اقتراحه من قبل جمعية القضاة التونسيين. وهو قاض عدلي، يشغل حاليا خطة رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف بتونس وهو كذلك خبير متعاون مع هيئات ومنظمات من المجتمع المدني وطنيا ودوليا ونائب رئيس فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومؤسس لجمعيات متخصصة في الدفاع عن حقوق الأطفال خاصة في المناطق النائية.
أما سكينة عبدالصمد فتم اقتراحها من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وهي صحفية متخصصة في الإعلام السمعي البصري، عملت بقسم الأخبار بمؤسسة التلفزة التونسية منذ سنة 1983 إلى سنة 2017 وهي ناشطة في المجتمع المدني إذ التحقت كعضو بفرع تونس لمنظمة العفو الدولية من 2005 إلى 2007.
وكانت عضوة بالمكتب التنفيذي الموسّع لجمعية الصحافيين التونسيين (مؤتمر 2004)، ثم كاتبة عامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دورات (2008 -2011) و(2014 - 2017) و(2017 - 2019).
يُذكر أنه بعد التحاق العضوين الجديدين، أصبحت تركيبة مجلس الهايكا كما يلي:
/ الرئيس: النوري اللجمي / نائب الرئيس: عمر الوسلاتي / أعضاء: راضية السعيدي، سكينة عبدالصمد، الحبيب بلعيد ، هشام السنوسي، عادل البصيلي وصالح السرسي.
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