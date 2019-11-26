الكاف: توقف الدروس لمدة اسبوع بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بسبب تداعي بناية المعهد للسقوط

Mardi 26 Novembre 2019



وات

- قررت ادارة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف يوم امس الاثنين ايقاف الدروس لمدة اسبوع، وذلك على خلفية نتائج المعاينة التي اجرتها المصالح الفنية المختصة على البناية يوم السبت الماضي والتي اظهرت تصدعات كبيرة بها من شانها ان تمثل خطورة على الطلبة والعاملين بها، وفق ما صرح به رئيس جامعة جندوبة مختار المحواشي ل(وات).وبين المحواشي انه تم التوصل الى حل بديل يقضي بتوجيه طلبة المعهد الى المعهد العالي للاعلامية بالكاف، لانقاذ السنة الجامعية الحالية، واوضح ان الامر يتعلق ب150 طالبا مرسمين بالمؤسسة، وذلك في انتظار ايجاد حلول جذرية منها امكانية بناء معهد جديد بمدينة الكاف، على حد قوله.يذكر ان مصالح الادارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التعليم العالي كانت قد قامت يوم 7 اكتوبر الماضي بمعاينة البناية وطالبت بالقيام بتدخلات عاجلة لصيانتها قبل تدهور وضعيتها وصدر يوم امس قرار يقضي باخلائها على الفور.