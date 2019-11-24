بطولة الرابطة الثانية - المجموعة الثانية - الجولة السابعة - النتائج

Dimanche 24 Novembre 2019



وات

- اسفرت مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) عن النتائج التالية .في جندوبة جندوبة الرياضية - ملعب منزل بوزلفة 0-0في وادي الليل مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى 2-صفرفي حومة السوق جمعية جربة - مستقبل الرجيش 0-0قوافل قفصة - امل جربة 1-صفرفي صفاقس الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي 1-2في القصرين مستقبل القصرين - امل حمام سوسة 2-صفرفي بن عروس سبورتينغ بن عروس - النجم الرادسي 1-0في مدنين اولمبيك مدنين - سكك الحديد الصفاقسي 1-2في السبيخة مستقبل السبيخة - هلال مساكن 3-2في قابس مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0في باجة الاولمبي الباجي - ملعب منزل بورقيبة 2-0في اريانة جمعية اريانة - ترجي جرجيس 0-2