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بطولة الرابطة الثانية - المجموعة الثانية - الجولة السابعة - النتائج

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) عن النتائج التالية .

الاحد 24 نوفمبر 2019


في جندوبة جندوبة الرياضية - ملعب منزل بوزلفة 0-0

في وادي الليل مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى 2-صفر

في حومة السوق جمعية جربة - مستقبل الرجيش 0-0

قوافل قفصة - امل جربة 1-صفر

في صفاقس الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي 1-2

في القصرين مستقبل القصرين - امل حمام سوسة 2-صفر

المجموعة الاولى

في بن عروس سبورتينغ بن عروس - النجم الرادسي 1-0

في مدنين اولمبيك مدنين - سكك الحديد الصفاقسي 1-2

في السبيخة مستقبل السبيخة - هلال مساكن 3-2

في قابس مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0

في باجة الاولمبي الباجي - ملعب منزل بورقيبة 2-0

في اريانة جمعية اريانة - ترجي جرجيس 0-2

  
  
     
  
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