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الرابطة الثانية - الجولة السابعة - النتائج

Samedi 23 Novembre 2019

Samedi 23 Novembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى ) عن النتائج التالية .
السبت 23 نوفمبر 2019

في بن عروس سبورتينغ بن عروس - النجم الرادسي 1-0

في مدنين اولمبيك مدنين - سكك الحديد الصفاقسي 1-2
في السبيخة مستقبل السبيخة - هلال مساكن 3-2
في قابس مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0
في باجة الاولمبي الباجي - ملعب منزل بورقيبة 2-0
في اريانة جمعية اريانة - ترجي جرجيس 0-2

المجموعة الثانية

الاحد 24 نوفمبر 2019

في جندوبة جندوبة الرياضية - ملعب منزل بوزلفة / الحكم حمزة جعيد

في وادي الليل مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى / الحكم فرج عبد اللاوي

في حومة السوق جمعية جربة - مستقبل الرجيش / الحكم خالد قويدر

في قفصة قوافل قفصة - امل جربة / الحكم اسامة شريط

في صفقس الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي / الحكم وليد المنصري

في القصرين مستقبل القصرين - امل حمام سوسة / الحكم مجدي بلاغة

  
  
     
  
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