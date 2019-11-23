الرابطة الثانية - الجولة السابعة - النتائج

Samedi 23 Novembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى ) عن النتائج التالية .
السبت 23 نوفمبر 2019
في بن عروس سبورتينغ بن عروس - النجم الرادسي 1-0
في مدنين اولمبيك مدنين - سكك الحديد الصفاقسي 1-2
في السبيخة مستقبل السبيخة - هلال مساكن 3-2
في قابس مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0
في باجة الاولمبي الباجي - ملعب منزل بورقيبة 2-0
في اريانة جمعية اريانة - ترجي جرجيس 0-2
المجموعة الثانية
الاحد 24 نوفمبر 2019
في جندوبة جندوبة الرياضية - ملعب منزل بوزلفة / الحكم حمزة جعيد
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى / الحكم فرج عبد اللاوي
في حومة السوق جمعية جربة - مستقبل الرجيش / الحكم خالد قويدر
في قفصة قوافل قفصة - امل جربة / الحكم اسامة شريط
في صفقس الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي / الحكم وليد المنصري
في القصرين مستقبل القصرين - امل حمام سوسة / الحكم مجدي بلاغة
السبت 23 نوفمبر 2019
في بن عروس سبورتينغ بن عروس - النجم الرادسي 1-0
في مدنين اولمبيك مدنين - سكك الحديد الصفاقسي 1-2
في السبيخة مستقبل السبيخة - هلال مساكن 3-2
في قابس مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0
في باجة الاولمبي الباجي - ملعب منزل بورقيبة 2-0
في اريانة جمعية اريانة - ترجي جرجيس 0-2
المجموعة الثانية
الاحد 24 نوفمبر 2019
في جندوبة جندوبة الرياضية - ملعب منزل بوزلفة / الحكم حمزة جعيد
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى / الحكم فرج عبد اللاوي
في حومة السوق جمعية جربة - مستقبل الرجيش / الحكم خالد قويدر
في قفصة قوافل قفصة - امل جربة / الحكم اسامة شريط
في صفقس الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي / الحكم وليد المنصري
في القصرين مستقبل القصرين - امل حمام سوسة / الحكم مجدي بلاغة
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Par:aruodg (Tunisia )
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