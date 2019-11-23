الرابطة الثانية - الجولة السابعة - النتائج

Samedi 23 Novembre 2019



وات

في بن عروس سبورتينغ بن عروس - النجم الرادسي 1-0في مدنين اولمبيك مدنين - سكك الحديد الصفاقسي 1-2في السبيخة مستقبل السبيخة - هلال مساكن 3-2في قابس مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0في باجة الاولمبي الباجي - ملعب منزل بورقيبة 2-0في اريانة جمعية اريانة - ترجي جرجيس 0-2في جندوبة جندوبة الرياضية - ملعب منزل بوزلفة / الحكم حمزة جعيدفي وادي الليل مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى / الحكم فرج عبد اللاويفي حومة السوق جمعية جربة - مستقبل الرجيش / الحكم خالد قويدرفي قفصة قوافل قفصة - امل جربة / الحكم اسامة شريطفي صفقس الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي / الحكم وليد المنصريفي القصرين مستقبل القصرين - امل حمام سوسة / الحكم مجدي بلاغة