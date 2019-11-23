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وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان رضا بالحاج خليفة

Samedi 23 Novembre 2019

Samedi 23 Novembre 2019
وات - نعت وزارة الشؤون الثقافية فقيد الساحة الثقافية التونسية الفنان رضا بالحاج خليفة المعروف باسم "رضا ديكي ديكي" والذي غيّبه الموت مساء أمس الجمعة بعد صراع مع المرض.
وعُرف الفقيد بأغنيته الشهيرة "ديكي ديكي أنت صديقي" التي أصدرها سنة 1978 وأحبّها الصغار والكبار حيث ارتبطت بذاكرة أجيال بأكملها ومازال الكثيرون يردّدونها إلى اليوم.
والفقيد رضا بالحاج خليفة هو من مواليد مدينة قصرهلال بولاية المنستير، عشق الموسيقى وقدمها على طريقته الخاصة التي خلّدته في ذاكرة الأطفال والكبار أيضا.


كتب ولحّن وأدى عددا هاما من الأغاني، فالتزم فيها بذات التوجّه المتفرّد الذي ميّزه عن غيره من الفنانين، من ذلك "أنا عندي رونديفو" و"ذات يوم في فصل الشتاء" و"آو النّبي" وهو من كتب العمل الإذاعي الشهير "يا هشام حل الباب لاميمتك"، وهي قصّة إذاعية عشقها المستمعون على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كما كتب الفقيد ولحّن وأدّى "حكاية الجمل الهلالي".

عاش الفنان بعيدا عن الأضواء وتجنّب كثرة اللقاءات الإعلامية حتى أن العديد ممن يحبون أغانيه ربما لا يعرفون صورته لكنه مازال إلى الآن مصدرا للسعادة وللحب عبر كل أعماله الفنية.
وكان للفقيد مشاركة في الدورة الثالثة لأيام قرطاج الموسيقية بعرض في شارع الحبيب بورقيبة شهد تفاعلا كبيرا من قِبل الجمهور في لحظات كانت أشبه بالحنين إلى زمن الطفولة.
مرّ الفقيد بأزمة صحية مؤخرا استوجبت إقامته بالمستشفى وبعد صراع مع المرض غاب صوت "رضا ديكي" ليظل ذكرى جميلة كذكريات الطفولة السعيدة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193183

Mandhouj  (France)  |Samedi 23 Novembre 2019 à 11h 10m |           
رحمه الله تعالى، و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان. و كل التعازي أيضاً للعاءلة الثقافية.



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