القصرين: القبض على عنصر تكفيري خلال حملة أمنية في معتمدية سبيبة

Jeudi 21 Novembre 2019



وات

- تمكنت، مساء اليوم الخميس، الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة وإقليم الأمن الوطني بالقصرين ووحدات تابعة لفوج حفظ النظام، بالتنسيق مع وحدات الطلائع، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري كان بحوزته سيف كبير الحجم، وذلك خلال حملة أمنية بمعتمدية سبيبة في إطار مكافحة الإرهاب، وفق إفادة مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن العنصر المذكور تم إيقافه سابقا من أجل الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، وتم إطلاق سراحه.وقد تم، في إطار ذات الحملة الأمنية، إلقاء القبض على 10 أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة، مع حجز بندقيتي صيد (2) غير مرخصتين، وذخيرة وأسلحة بيضاء.