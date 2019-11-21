Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Nahj Elborda  

القصرين: القبض على عنصر تكفيري خلال حملة أمنية في معتمدية سبيبة

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - تمكنت، مساء اليوم الخميس، الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة وإقليم الأمن الوطني بالقصرين ووحدات تابعة لفوج حفظ النظام، بالتنسيق مع وحدات الطلائع، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري كان بحوزته سيف كبير الحجم، وذلك خلال حملة أمنية بمعتمدية سبيبة في إطار مكافحة الإرهاب، وفق إفادة مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن العنصر المذكور تم إيقافه سابقا من أجل الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، وتم إطلاق سراحه.


وقد تم، في إطار ذات الحملة الأمنية، إلقاء القبض على 10 أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة، مع حجز بندقيتي صيد (2) غير مرخصتين، وذخيرة وأسلحة بيضاء.

  
  
     
  
cadre-c5f9886723161a21e58d10eaef17fec4-2019-11-21 20:36:00






0 de 0 commentaires pour l'article 193101



En continu

الخميس 21 نوفمبر 2019 | 24 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:47 12:12 07:03 05:33
13°
 12° % 66 :الرطــوبة
تونــس 11°
0.79 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
12°-1121°-1119°-1218°-1118°-15
  • Avoirs en devises
    18904,5

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15950 DT        1$ =2,85220 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   703,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574370194|193101 257|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires