النجم الساحلي: جماهير النادي تطلق مبادرة للدعم المادي

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - بادر انصار وجماهير النجم الرياضي الساحلي باطلاق حملة مساندة للفريق ماديا من خلال فتح حساب بنكي هدفه دعم رياضات كرة يد وكرة السلة والكرة الطائرة بشكل خاص.
وقد تبنى فريق جوهرة الساحل من خلال صفحته الرسمية على "فايسبوك" هذه المبادرة الجماهيرية الشعبية مؤكدا بالخصوص " صحة المعطيات ورقم الحساب البنكي".
كما توجه الفريق بالمناسبة بجزيل الشكر لجماهيره المبادرة بتقديم الدعم المالي حاثا اياهم على مواصلة ضخ الأموال في الحساب البنكي لمساعدة النادي على مجابهة مصاريف فروع الرياضات داخل القاعات.
وقد تبنى فريق جوهرة الساحل من خلال صفحته الرسمية على "فايسبوك" هذه المبادرة الجماهيرية الشعبية مؤكدا بالخصوص " صحة المعطيات ورقم الحساب البنكي".
كما توجه الفريق بالمناسبة بجزيل الشكر لجماهيره المبادرة بتقديم الدعم المالي حاثا اياهم على مواصلة ضخ الأموال في الحساب البنكي لمساعدة النادي على مجابهة مصاريف فروع الرياضات داخل القاعات.
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