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مدنين: إنقاذ 43 إفريقيا بسواحل جربة في عمليّة هجرة غير نظامية من ليبيا

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - تمكّنت فجر اليوم الخميس، وحدة عائمة تابعة للمنطقة البحرية بجربة من التدخل لانقاذ 43 إفريقيا نفذ وقود مركبهم وذلك على مسافة 10 أميال من ميناء حومة السوق، بعد أن غادروا السواحل الليبية منذ الاثنين الماضي في اتجاه إيطاليا، وفق ما ذكره لـ(وات) الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس البحري بالجنوب، رشيد البوزيدي.

وتم حسب البوزيدي، إنقاذ هؤلاء المهاجرين الذين ينحدرون من أصول افريقية، منهم 23 اثيوبيا و15 اريتريا و5 صوماليين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و40 سنة منهم 11 امرأة، على إثر مكالمة لاسلكية من أحد البحارة المتواجدين بالمنطقة البحرية بجربة، اتجهت على إثرها وحدة عائمة كانت متواجدة في دوريّة عرضية ونقلتهم إلى ميناء حومة السوق.


وأضاف في السياق ذاته، أنه تمّ نقل اثيوبي الى استعجالي المستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة بسبب إصابته بوعكة صحية خلال الرحلة، فيما أحيل بقية المهاجرين الى فرقة الارشاد البحري بجربة التي تعهدت بالموضوع.
وقد أذنت النيابة العمومية بتوجيههم الى الهلال الاحمر التونسي بجرجيس لايوائهم بمركز المهاجرين بالمنطقة وتقديم الاحاطة اللازمة لهم.

  
  
     
  
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