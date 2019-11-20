نجاح عمليتي زرع كبد بمستشفى المنجي سليم بالمرسى وزرع قلب بمستشفى الرابطة

Mercredi 20 Novembre 2019



وات

- أكد مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، طاهر قرقاح، نجاح عملية زرع كبد في المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى وأيضا نجاح عملية زرع قلب بالمستشفى الجامعي بالرابطة.وقال في تصريح ل(وات) إن جهود الطاقم الطبي بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى تكللت، اليوم بالنجاح بعد تمكنهم من زراعة كبد من متبرع لفائدة أحد المرضى بفضل تطابق الأنسجة وفصيلة الدم.واضاف ان هذه العملية الناجحة تعد العاشرة من نوعها في تونس بفضل تظافر جهود أقسام الجراحة العامة والتخدير والإنعاش بحسب تصريحات قرقاح الذي مضى قائلا بأن "تظافر الجهود رغم الصعوبات يجعل المستحيل ممكنا".كما أكد المصدر ذاته نجاح عملية زراعة قلب من متبرع لفائدة أحد المرضى بفضل تطابق الأنسجة وفصيلة الدم وذلك ليلة أمس الثلاثاء بالمستشفى الجامعي بالرابطة. واستمرت العملية من التاسعة ليلا إلى منتصف الليل. وقد أشرف على هذه العملية الدقيقة طاقما طبيا وشبه طبي متكون من 35 اطارا على الأقل.وكان المريض المستفيد من زرع القلب على قائمة تضم حوالي 10 مرضى يعانون من قصور قلبي نهائي، بحسب طاهر قرقاح.وهذه سادس عملية في زراعة القلب بالمستشفى الجامعي بالرابطة بعد استئناف عمليات الزرع في 25 أفريل الماضي بعد فترة توقف عن عمليات الزرع منذ سنة 2004 والتي بلغت 17 عملية أجريت كلها بالمستشفى العسكري بتونس، وفق قوله.