النجم الساحلي - عقد غاريدو يمتد الى نهاية جوان 2021

Mardi 19 Novembre 2019
وات - اوضحت الهيئة المديرة لفريق النجم الساحلي اليوم الثلاثاء ان مدة العقد (عقد اهداف) مع الفني الاسباني خوان كارلوس غاريدو هي سنة ونصف اي الى نهاية جوان 2021.
وبينت في ندوة صحفية مشتركة مع المدرب ان من بين العوامل التي رجحت كفة هذا الفني هي سياسته في التعويل على شبان النادي مثلما كان الحال في فريق فياريال علاوة على المامه بخصائص الكرة الافريقية باشرافه على تدريب الاهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.
واعرب الفني الاسباني من جهته عن سعادته بالاشراف على حظوظ فريق في حجم النجم الساحلي الذي يبحث دائما عن الفوز بالالقاب سواء على الصعيد المحلي او القاري مشيرا الى انه سيعمل على تحقيق ذلك.
وشدد غاريدو على اهمية ان يتمتع اللاعبون بقوة ذهنية من اجل التغلب على كل الصعاب لا سيما وان الفريق تنتظره مقابلات عديدة على اكثر من صعيد اضافة الى اللعب من اجل الفوز في كل المقابلات بدءا بالمباراة القادمة امام اتحاد بنقردان.
ويذكر ان غاريدو (50 عاما) يملك تجربة لا يستهان بها في عالم التدريب باشرافه على عدة فرق اوروبية وافريقية واسيوية محترمة على غرار فياريال وريال بيتيس في اسبانيا وكلوب بروج في بلجيكا الى جانب الاهلي في مصر والرجاء الرياضي في المغرب والاتفاق في السعودية والعين في الامارات.
وتحصل الفني الاسباني على كاس الكنفدرالية الافريقية في مناسبتين الاولى مع الاهلي المصري عام 2014 والثانية مع الرجاء المغربي سنة 2018.
كما توج بكاس السوبر المصري مع الاهلي عام 2014 وكاس العرش مع الرجاء سنة 2017.
وبينت في ندوة صحفية مشتركة مع المدرب ان من بين العوامل التي رجحت كفة هذا الفني هي سياسته في التعويل على شبان النادي مثلما كان الحال في فريق فياريال علاوة على المامه بخصائص الكرة الافريقية باشرافه على تدريب الاهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.
واعرب الفني الاسباني من جهته عن سعادته بالاشراف على حظوظ فريق في حجم النجم الساحلي الذي يبحث دائما عن الفوز بالالقاب سواء على الصعيد المحلي او القاري مشيرا الى انه سيعمل على تحقيق ذلك.
وشدد غاريدو على اهمية ان يتمتع اللاعبون بقوة ذهنية من اجل التغلب على كل الصعاب لا سيما وان الفريق تنتظره مقابلات عديدة على اكثر من صعيد اضافة الى اللعب من اجل الفوز في كل المقابلات بدءا بالمباراة القادمة امام اتحاد بنقردان.
ويذكر ان غاريدو (50 عاما) يملك تجربة لا يستهان بها في عالم التدريب باشرافه على عدة فرق اوروبية وافريقية واسيوية محترمة على غرار فياريال وريال بيتيس في اسبانيا وكلوب بروج في بلجيكا الى جانب الاهلي في مصر والرجاء الرياضي في المغرب والاتفاق في السعودية والعين في الامارات.
وتحصل الفني الاسباني على كاس الكنفدرالية الافريقية في مناسبتين الاولى مع الاهلي المصري عام 2014 والثانية مع الرجاء المغربي سنة 2018.
كما توج بكاس السوبر المصري مع الاهلي عام 2014 وكاس العرش مع الرجاء سنة 2017.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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