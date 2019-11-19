غينيا الاستوائيّة ـ تونس: منتخب نسور قرطاج ينهي تحضيراته في مالابو

Mardi 19 Novembre 2019



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- افادت الجامعة التونسية لكرة القدم في موقعها الرسمي في فيسبوك ان المنتخب الوطني انهى تحضيراته يوم الاثنين في مالابو لمقابلة الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021 التي ستجمعه اليوم الثلاثاء بمنتخب غينيا الاستوائيّة.ويسعى نسور قرطاج إلى تأكيد الانتصار العريض على المنتخب الليبي يوم الجمعة الماضي بنتيجة (4ـ1) وبالتالي المحافظة على صدارة ترتيب المجموعة العاشرة علما بان المقابلة الثانية لحساب نفس المجموعة اسفرت عن فوز تنزانيا على غينيا الاستوائية 1/صفر يوم الجمعة الماضي.واكدت الجامعة ان اللاعبين يدركون قيمة تحقيق انتصار ثان في مستهلّ التصفيات وعليه فقد تميّزت التحضيرات بالتركيز العالي من أجل تحقيق أفضل بداية ممكنة تسهّل على المنتخب التأهل للمرّة العشرين إلى النهائيّات.وذكرت ان الاطار الفني ضاعف من مجهوداته من أجل وضع أفضل استراتيجية تساعد اللاعبين على الظهور بمستوى جيّد خلال هذا الموعد وهو ما تجلّي من خلال الحصة التدريبية التي أجراها رفاق وهبي الخزري مساء اليوم في مالابو حيث حرص الإطار الفنّي على مساعدة اللاعبين على تفادي الإرهاق كما تميّزت التمارين بمجموعة من التطبيقات البسيطة ذلك أن الجزء الأهم من التحضيرات أنجزه المنتخب في تونس وحصّة اليوم كان الهدف منها التعرّف على وضعيّة الميدان بشكل أساسي.وشارك كل اللاعبين في التمارين بشكل طبيعي والوضع الصحي لمختلف العناصر ممتاز.واوضحت الجامعة كان المنتخب الوطني قد حلّ بالعاصمة مالابو مساء الأحد في رحلة مباشرة تمّت في ظروف مثالية كما أن إقامة الوفد الرسمي كانت مريحة بفضل مجهودات الجامعة.وعرفت بداية الحصة حضورا محترما للتونسيين المقيمين بمدينة مالابو الذي حضروا لمساندة العناصرالوطنية وكذلك سفير الجمهورية التونسية بالكامرون الذي تحول خصيصا لهذه المقابلة إلى غينيا الاستوائية باعتبارها مرجع نظره.وستدور المقابلة مساء الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثامنة مساء وهو نفس التوقيت في تونس. وسيدير المقابلة طاقم تحكيم من جزر القمر يقوده محمد العثماني ويساعده سليمان أمالدين وسيد عمر شلبي.ويلتئم الاجتماع الفني صباح الغد انطلاقا من الساعة العاشرة بعد أن كان مبرمجا مساء اليوم بعد تأخر وصول مراقب المباراة إلى مالابو.يذكر ان اللقاء الثاني لحساب نفس المجموعة يقام بين المنتخبين الليبي والتنزاني مساء الثلاثاء كذلك في ملعب مصطفى بن جناة بمدينة المنستير في نفس التوقيت.