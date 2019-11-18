أريانة: جدل حول ضعف الميزانيّة التشاركية لبلدية رواد بعنوان سنة 2020 ورئيسها يطالب بتغيير آليات منح القروض للجماعات المحليّة

Lundi 18 Novembre 2019
وات - أثار ضعف الميزانيّة التشاركية للاستثمار المخصصة لبلدية رواد من ولاية أريانة بعنوان سنة 2020 والتي لم تتجاوز 10 مليون دينار، حفيظة متساكني المنطقة البلدية في اجتماع الجلسة العامة الاولى للمخطط الاستثماري التشاركي المنعقد، أمس الاحد، بالقطب التكنولوجي بالغزالة تحت شعار "شارك واختار".
وقد ساد جدل خلال هذه الجلسة حول مدى امكانية تنفيذ المشاريع البلدية وخاصة مشاريع البنية الاساسية في غياب الاعتمادات وضعف الامكانيات المادية، واعتبر عدد من المواطنين الذين حضروا الاجتماع، أن مقترحات توزيع الاعتمادات المخصصة لمشاريع القرب ضمن البرنامج الاستثماري السنوي مثيرة "للسخرية"، حيث لم تتجاوز 2 مليون و600 ألف دينار موزعة على مناطق أريانة الصغرى والنخيلات والغزالة بنسبة 12 بالمائة، أي باعتمادات لا تتجاوز 300 ألف دينار لكل منطقة ورواد بنسبة 15 بالمائة (400 ألف دينار) وسيدي عمر وجعفر بنسبة 13 بالمائة (350 ألف دينار لكلا المنطقتين).
وقد طالب رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، بالمناسبة وزارة الشؤون المحليّة والبيئة والهياكل التابعة لها بمراجعة شروط ومقاييس إسناد القروض للجماعات المحلية بما يتناسب وخصوصيات كل بلدية قائلا في هذا الصدد "من غير المعقول اعتماد المنهج العمودي في إسناد القروض الذي يساوي بين كل البلديات، ذلك أن بلدية رواد مثلا في حاجة الى اعتمادات هامة للاستجابة الى تطلعات المواطنين في البنية التحتية من طرقات وتنوير وارصفة وصرف صحي وغيرها من الخدمات الاساسية التي يمكن أن تحسن ظروف عيشهم ولا يمكن إسنادها نفس القروض التي تسند لبلدية هرقلة على سبيل المثال"، وفق تقديره.
واعتبر بوعصيدة أن "غضب الأهالي من ضعف الخدمات البلدية برواد مشروع" ويمكن ان يولّد حالة احتقان متواصلة بالتجمعات السكنية التي تفتقر الى الخدمات الاساسية لاسيما البنية التحتية والنظافة في غياب الامكانيات المادية والبشرية وضعف الاستخلاصات البلدية، داعيا سلطة الاشراف والهياكل الجهوية للتدخل بهدف تصنيف منطقة رواد منطقة ذات خصوصية في حاجة الى برامج تنموية خاصة "، بحسب رأيه.
يذكر أن الجلسة العامة التشاركية الاولى لبلدية رواد، حضرها أكثر من 540 مواطنا وعدد من مكونات المجتمع المدني للاستفسار خاصة حول فحوى البرنامج التشاركي لسنة 2020 ، أعربوا خلالها عن" استيائهم" من ضعف الموارد البلدية وبطء إجراءات تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية في العديد من الاحياء خاصة بجعفر وسيدي عمر والنخيلات، فضلا عن تذمرهم من الآثار السلبية للفيضانات على المنازل والمؤسسات التربوية في غياب استراتيجية واضحة لمقاومة سيلان مياه الامطار وانتشار الحشرات جراء تراكم المياه بالتجمعات السكنية.
وقد ساد جدل خلال هذه الجلسة حول مدى امكانية تنفيذ المشاريع البلدية وخاصة مشاريع البنية الاساسية في غياب الاعتمادات وضعف الامكانيات المادية، واعتبر عدد من المواطنين الذين حضروا الاجتماع، أن مقترحات توزيع الاعتمادات المخصصة لمشاريع القرب ضمن البرنامج الاستثماري السنوي مثيرة "للسخرية"، حيث لم تتجاوز 2 مليون و600 ألف دينار موزعة على مناطق أريانة الصغرى والنخيلات والغزالة بنسبة 12 بالمائة، أي باعتمادات لا تتجاوز 300 ألف دينار لكل منطقة ورواد بنسبة 15 بالمائة (400 ألف دينار) وسيدي عمر وجعفر بنسبة 13 بالمائة (350 ألف دينار لكلا المنطقتين).
وقد طالب رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، بالمناسبة وزارة الشؤون المحليّة والبيئة والهياكل التابعة لها بمراجعة شروط ومقاييس إسناد القروض للجماعات المحلية بما يتناسب وخصوصيات كل بلدية قائلا في هذا الصدد "من غير المعقول اعتماد المنهج العمودي في إسناد القروض الذي يساوي بين كل البلديات، ذلك أن بلدية رواد مثلا في حاجة الى اعتمادات هامة للاستجابة الى تطلعات المواطنين في البنية التحتية من طرقات وتنوير وارصفة وصرف صحي وغيرها من الخدمات الاساسية التي يمكن أن تحسن ظروف عيشهم ولا يمكن إسنادها نفس القروض التي تسند لبلدية هرقلة على سبيل المثال"، وفق تقديره.
واعتبر بوعصيدة أن "غضب الأهالي من ضعف الخدمات البلدية برواد مشروع" ويمكن ان يولّد حالة احتقان متواصلة بالتجمعات السكنية التي تفتقر الى الخدمات الاساسية لاسيما البنية التحتية والنظافة في غياب الامكانيات المادية والبشرية وضعف الاستخلاصات البلدية، داعيا سلطة الاشراف والهياكل الجهوية للتدخل بهدف تصنيف منطقة رواد منطقة ذات خصوصية في حاجة الى برامج تنموية خاصة "، بحسب رأيه.
يذكر أن الجلسة العامة التشاركية الاولى لبلدية رواد، حضرها أكثر من 540 مواطنا وعدد من مكونات المجتمع المدني للاستفسار خاصة حول فحوى البرنامج التشاركي لسنة 2020 ، أعربوا خلالها عن" استيائهم" من ضعف الموارد البلدية وبطء إجراءات تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية في العديد من الاحياء خاصة بجعفر وسيدي عمر والنخيلات، فضلا عن تذمرهم من الآثار السلبية للفيضانات على المنازل والمؤسسات التربوية في غياب استراتيجية واضحة لمقاومة سيلان مياه الامطار وانتشار الحشرات جراء تراكم المياه بالتجمعات السكنية.
En continu
- Hier 21:23 البلاك فرايدي : يوم الفرص
- Hier 20:12 الكاهن
- Hier 19:21 سوسة: القاء القبض على 67 شخصا مفتش عنهم
- Hier 11:45 بنغلاديش.. 7 قتلى في انفجار خط أنابيب غاز
- Hier 10:36 زلزال يضرب مدينة فاس المغربية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:10
|14:49
|12:11
|07:00
|05:30
|
16°
|19°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-14
|15°-10
|17°-9
|19°-11
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(112 736) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 091) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 971) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 95 018) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 75 768) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 608) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 696) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 991) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 898) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 200) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 642) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 801) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 215) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 447) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 688) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 653) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 098) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 044) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 613) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 45 825) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:abstract1 (Tunisia )
Sur:رسالة عاطف بن حسين إلى رئيس الدولة للتدخل العاجل لإصلاح الوضع الثقافي و الإعلامي