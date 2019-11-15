الاقتصاد التونسي ينمو ب1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
وات - سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2019 مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2018 وبنسبة 0،2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من 2019.
ويكون الاقتصاد التونسي قد سجل، على هذا الأساس، نموا في حدود 1،1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، وفق مؤشرات تقدم بها المعهد الوطني للاحصاء.
وتراجعت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 بنسبة 1،6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 تبعا لتراجع انتاج قطاع النسيج والملابس والأحذية (3،7 بالمائة) اضافة الى تراجع انتاج قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (2،3 بالمائة) وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة (0،6 بالمائة) مقابل ارتفاع هذه القيمة في قطاع الصناعات الكيمائية بنسبة 4،2 بالمائة وفي قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 1،3 بالمائة.
تراجع القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بنسبة 2،4 بالمائة
كما تقلصت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعمليّة خلال الثلاثي الثالث من 2019 بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
ويعزى ذلك، أساسا، إلى تراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6،8 بالمائة وقطاع البناء والتشييد بنسبة 1،6 بالمائة، في المقابل، شهد قطاع المناجم استقرارا نسبيا ليصل الإنتاج من مادة الفسفاط خلال الربع الثالث من السنة إلى نحو 0،97 مليون طن مقابل 0،95 مليون طن خلال نفس الثلاثي من 2018.
وواصل قطاع الخدمات المسوّقة نسق نموه الايجابي، لتزيد قيمته المضافة خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة بنسبة 1،7 بالمائة وذلك مقارنة مع 2018.
ويفسر ذلك بارتفاع القيمة المضافة في أغلب قطاعاته على غرار قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي، الذي تطور بنسبة 7،6 بالمائة وقطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسب تقدر على التوالي بـ2،4 بالمائة وبـ4،9 بالمائة.
في المقابل فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل تدهورا بنسبة 4،6 بالمائة ويعود هذا الانخفاض الى تراجع عدد مسافري الخطوط التونسية بحوالي 20 بالمائة وانكماش حركة النقل البحري بسبب تقلص حجم المعاملات في التجارة الخارجية.
وشهد قطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة) نموا طفيفا قدّر بـ1 بالمائة.
المحاصيل الجيّدة للحبوب تزيد في القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري
وشهدت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري زيادة بنسبة 3،1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2019، وقد أسهمت الصابة القياسية للحبوب (24 مليون قنطار خلال الموسم 2018 /2019) في تحقيق هذا التحسن.
ويكون الاقتصاد التونسي قد سجل، على هذا الأساس، نموا في حدود 1،1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، وفق مؤشرات تقدم بها المعهد الوطني للاحصاء.
وتراجعت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 بنسبة 1،6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 تبعا لتراجع انتاج قطاع النسيج والملابس والأحذية (3،7 بالمائة) اضافة الى تراجع انتاج قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (2،3 بالمائة) وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة (0،6 بالمائة) مقابل ارتفاع هذه القيمة في قطاع الصناعات الكيمائية بنسبة 4،2 بالمائة وفي قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 1،3 بالمائة.
تراجع القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بنسبة 2،4 بالمائة
كما تقلصت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعمليّة خلال الثلاثي الثالث من 2019 بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
ويعزى ذلك، أساسا، إلى تراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6،8 بالمائة وقطاع البناء والتشييد بنسبة 1،6 بالمائة، في المقابل، شهد قطاع المناجم استقرارا نسبيا ليصل الإنتاج من مادة الفسفاط خلال الربع الثالث من السنة إلى نحو 0،97 مليون طن مقابل 0،95 مليون طن خلال نفس الثلاثي من 2018.
وواصل قطاع الخدمات المسوّقة نسق نموه الايجابي، لتزيد قيمته المضافة خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة بنسبة 1،7 بالمائة وذلك مقارنة مع 2018.
ويفسر ذلك بارتفاع القيمة المضافة في أغلب قطاعاته على غرار قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي، الذي تطور بنسبة 7،6 بالمائة وقطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسب تقدر على التوالي بـ2،4 بالمائة وبـ4،9 بالمائة.
في المقابل فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل تدهورا بنسبة 4،6 بالمائة ويعود هذا الانخفاض الى تراجع عدد مسافري الخطوط التونسية بحوالي 20 بالمائة وانكماش حركة النقل البحري بسبب تقلص حجم المعاملات في التجارة الخارجية.
وشهد قطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة) نموا طفيفا قدّر بـ1 بالمائة.
المحاصيل الجيّدة للحبوب تزيد في القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري
وشهدت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري زيادة بنسبة 3،1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2019، وقد أسهمت الصابة القياسية للحبوب (24 مليون قنطار خلال الموسم 2018 /2019) في تحقيق هذا التحسن.
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