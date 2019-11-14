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عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس يرتفع الى 1344،5 مليون دينار مع موفي اكتوبر 2019 ( المرصد الوطني للفلاحة)

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، موفى شهر أكتوبر 2019، الى 1344،5 مليون دينار مقابل 357،8 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وذلك بفعل ارتفاع اسعار الحبوب المورّدة وتراجع زيت الزيتون، وفق المرصد الوطني للفلاحة.

وأضاف المرصد حسب معطيات نشرها على موقعه الالكتروني، أنّ نسبة تغطية الواردات بالصّادرات، خلال اكتوبر 2019، بلغت 71،9 بالمائة مقابل 91،4 بالمائة، خلال اكتوبر 2018.
وقد سجلت الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 14،3 بالمائة في حين زادت الواردات بنسبة 9،0 بالمائة.


  
  
     
  
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